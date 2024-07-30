巴黎奧運走光！　衝浪選手「光屁屁」直擊

Let's just say there was a full moon during this Olympic surfing competition. #ParisOlympics pic.twitter.com/H8yhdC7GiC — Awful Announcing (@awfulannouncing) July 27, 2024

記者張靖榕／綜合報導

今天巴黎奧運發生一段「意外裸露」插曲，在衝浪項目中，來自德國的奧運選手艾爾特（Tim Elter）比賽時，不小心被猛撲而來的浪衝掉了褲子，導致他的雙臀在鏡頭前顯露無遺。攝影師很快將鏡頭切遠，但已在社群網路上引起熱議。

▲德國好手在奧運衝浪比賽時，褲子不慎被沖到大腿。（圖／翻攝X）



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艾爾特的褲子在上周末的比賽中一度被沖掉，他當時背對鏡頭迎向海浪，但泳褲瞬間被沖到大腿處，完整的雙臀意外在鏡頭前曝光，但為了比賽，他仍趴上衝浪板繼續划水，還沒有空檔讓他拉褲子，於是攝影師很識相，立即將鏡頭切遠。推特帳號「Awful Announcing」幽默表示，「我們姑且說奧運衝浪項目中有滿月」。





艾爾特被清楚看到走光的時間僅僅不到2秒，但已在社群網站上引發熱議。

本屆奧運的衝浪項目並不是在法國本土舉行，而是選在法屬玻里尼西亞大溪地島西南海岸的村莊泰阿胡波奧（Teahupo'o）展開。