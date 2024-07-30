跟法國新星勒布朗排同場　鄭怡靜笑：好大聲、有點震耳

▲巴黎奧運中華隊桌球好手鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣桌球一姐鄭怡靜成功在巴黎奧運女單項目32強以4比2，擊敗羅馬尼亞好手薩瑪拉(Elizabeta Samara)，擠身16強行列，此役她剛好跟年僅17歲的地主法國桌球新星F.勒布朗(Felix Lebrun)排在同場出賽，現場歡呼聲、鼓譟聲不絕於耳，鄭怡靜賽後坦言確實有點大聲，F.勒布朗離場那一刻甚至有點「震耳」，但自己就是努力專注在自己的比賽，不要受外界影響。

談到此役表現，鄭怡靜坦言對手的正手拍跟發球都對她帶來不小的壓力，還好第六局落後的時候沒有放棄，專注在自己的戰術上面，同時牽制著對方較有威脅性的側身位正手拍，沒有放棄且在關鍵時刻果斷出手，是她認為此役能贏的最大關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場比賽鄭怡靜被排在跟地主法國新星F.勒布朗同場出賽，現場充斥著歡呼聲、鼓噪聲，甚至全場觀眾還會用雙腳踏地板發出噪音，鄭怡靜坦言，賽前就已經預料到會發生這樣的狀況，也有跟教練們討論，並且更專注在自己的比賽當中，雖然鄭怡靜指出現場歡呼聲很大聲，甚至F.勒布朗要離場那一刻還有點「震耳」，但她也認為今天在「不受外界影響」這部分做得不錯。

備戰奧運最後一個月，教練團有找來五位陪練員她訓練，其中有三位是日本人、兩位波多黎各人，她認為陪練員對她的幫助很大，在關鍵時刻能夠更果斷；明天將獲得一天休息時間，鄭怡靜指出會先看一下比賽的路線，再針對下一戰做準備。



▲巴黎奧運中華隊桌球好手鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）