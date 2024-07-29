死神歸來！杜蘭特復出半場就轟21分　美國男籃狂勝塞爾維亞26分

▲美國男籃杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃巴黎奧運集結NBA三大天王組成夢幻隊，挑戰5連霸勢在必得，集訓期間爆出小腿傷勢而缺席了5場熱身賽的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，在小組賽首戰正式回歸，上半場就以8投8中猛轟21分，再現「死神」身手，與攻下21分的詹姆斯(LeBron James)聯手率隊以110比84狂勝塞爾維亞26分。

美國隊本屆巴黎奧運與3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞、南蘇丹及波多黎各同在C組，3大天王詹姆斯、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特熱身賽並未合體，因為杜蘭特爆出小腿傷勢，一度還傳出恐缺席小組賽首戰，不過他最終在奧運開打後歸隊，還展現了極為驚人的火燙狀態。

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杜蘭特在首節最後2分23秒才替補上陣，隨即開啟兇猛火力，將外界對他的疑問轉化為「驚嘆號」，他看起來非常健康，包含上半場終了前飆進的後仰壓哨中距離跳投，他前2節8次出手全部命中包辦了21分，其中三分5投5中。

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

睽違12年重返奧運殿堂的39歲天王詹姆斯，上半場也是百發百中，不過塞爾維亞在第2節打完後，僅落後9分。美國隊下半場徹底拉開分差，全隊單場在三分外線32投18中，終場在杜蘭特上場16分鐘就轟下23分、2籃板，詹皇飆出21分、9助攻和7籃板帶領下，以110比84、26分差輕取塞爾維亞。

杜蘭特今夏將追求個人奧運第4金，目前他與「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)都是3枚奧運金牌並列隊史第1。詹姆斯則在尋求個人奧運第3金，39歲的他也是本屆男籃賽事第2年長的球員。

塞爾維亞以約基奇拿下20分最高，他另抓下7個籃板。這是美國隊今夏第2度以雙位數分差擊敗塞爾維亞，兩隊在7月熱身賽交手過，美國夢幻隊當時以105比79大勝。

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）