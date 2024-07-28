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巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

▲▼巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死。（圖／翻攝X、薩摩亞政府）

▲巴黎奧運首起悲劇，薩摩亞拳擊教練在選手村猝死。（圖／翻攝X） 

記者許力方／綜合報導

巴黎奧運首傳悲劇，國際拳擊協會（IBA）27日宣布一起噩耗，來自薩摩亞的60歲拳擊教練法圖派托（Lionel Elika Fatupaito）前一天早上、也就是奧運開幕前，在選手村不幸過世。參賽的愛徒法奧加利（Ato Plodzicki-Faoagali）隨即發文哀悼「你離開得太早，還沒有看到我們計畫的那樣，在奧運上展開第一戰。」

薩媒報導，法圖派托於當地時間26日早上在奧運村過世，IBA證實了這項消息，聲明向薩摩亞國家拳擊教練法圖派托的家屬、親友誠心哀悼，「他對拳擊的奉獻和熱情在拳擊界留下不可抹滅的痕跡。」對法圖派托表達高度評價；薩摩亞奧委會也表示「非常懷念教練」

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▲▼巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死。（圖／翻攝X、薩摩亞奧委會）

▲法圖派托開幕式前猝死，被認定為自然死亡。（圖／薩摩亞奧委會）

據法媒指出，開幕式前數小時，60歲的法圖派托和另一名運動員待在房內，突然之間他感到身體不適，心臟驟停，經搶救仍宣告不治。檢方認定，法圖派托死因為「自然死亡」。

薩摩亞今年指有一名拳擊國手角逐巴黎奧運，由2屆太平洋運動會冠軍、25歲的法奧加利（Ato Plodzicki-Faoagali）參賽92公斤級拳擊賽，為熱門選手之一，將在28日對陣比利時選手維克多薛斯翠（Victor Schelstraet）。

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關鍵字： 2024奧運巴黎奧運

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