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快訊／悍將大巨蛋3戰破5.5萬人刷新隊史　賺進5500萬

▲▼悍將大巨蛋主場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲悍將大巨蛋主場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將周末大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹3連戰，「G!POP流行音樂節」主題日邀請起亞虎啦啦隊來台交流，還有賽後演唱會，「狀元」張育成加入球隊後首次大巨蛋出賽，3戰吸引5萬5452人次，創隊史系列賽紀錄。

悍將7月因應「部長」張育成當狀元返台，特別再安排大巨蛋賽事，周五場次15068人進場，刷新隊史平日紀錄，周六場次以2萬1千位可售票座位全部完售滿場締造隊史主場紀錄，周日場次19384人觀戰。球團表示，票房和商品收入合計5500萬，三天總人數55452人，超越5月底悍將大巨蛋三連戰的50682人。

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兩戰賽後安排的演唱嘉賓也值得期待，27日由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲，讓球迷回味無窮。而28日（日）則由「精靈歌手」許哲珮開球，賽後由她和「搖滾天團」八三夭帶來表演，嗨爆大巨蛋。

富邦悍將5月大巨蛋主場3戰，同樣選擇台鋼雄鷹為客隊的場次，合計50,682人入場觀賽，這次悍將則累計5萬5452人次。兄弟6月中在大巨蛋主場賽事，3戰累計6萬9624人，仍是本季中職球隊大巨蛋三連戰最多記錄。

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關鍵字： 富邦悍將大巨蛋演唱會G!POP流行音樂節張育成

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