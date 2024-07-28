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桌球混雙日本1:4爆冷輸北韓　水谷隼驚：朝鮮是「奧運怪物」

奧運桌球混雙爆冷，日本隊1:4輸北韓。（圖／達志／美聯社，下同）

▲奧運桌球混雙爆冷，日本隊1:4輸北韓。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

2024巴黎奧運桌球混雙昨（27）日爆冷，身為第二種子的日本早田希娜／張本智和，1：4輸給北韓李鄭息／金琴英一輪遊。而上屆在東奧拿下雙冠軍的水谷隼嘆，朝鮮是「奧運會怪物」。

北韓李鄭息／金琴英。

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▲北韓李鄭息／金琴英。

水谷隼／伊藤美誠在上屆東奧拿下混雙金牌，而張本智和／早田希娜也被日本寄予奪牌厚望，怎料第一場就輸給神秘之師北韓。張本智和賽後說，他對這場比賽失望，對方也發揮在水準之上，更稱北韓難選手表現太好，如果只看這場應該有前10水準。

早田希娜表示，她沒有特別緊張，這場會輸是因為不夠了解對手，李鄭息力量比她想得還大，而她跟張本的球都被對方反擊，讓她甘拜下風。

水谷隼也在X發文，「奧運怪物？」而他指的應該就是北韓選手。據悉，北韓球員其實實力不差，但很少參加國際賽，都是閉門苦練，雖然技術跟不上桌壇，但基本功扎實，大賽常因對方不夠熟悉他們，讓他們打出意外成績。

上屆混雙金牌水谷隼說，朝鮮是奧運怪物。

▲上屆混雙金牌水谷隼說，朝鮮是奧運怪物。

而除了對手狀況好，張本智和和早田希娜在戰術上保守，沒有一開始就加質量，讓李鄭息、金琴英越打越順，除了反擊早田的球，連張本的球都能加壓回擊，五局淘汰日本隊。

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