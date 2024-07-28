溫班亞瑪全能表現！　率法國男籃旗開得勝

Victor Wembanyama stats vs Brazil:



19 PTS

9 REBS

3 BLKS

4 STLS

2 AST

7-13 FG



elite official Olympic debut



pic.twitter.com/LdauoTgL8q — ¹ (@VICTORWEMBY) July 27, 2024

▲溫班亞瑪(Victor Wembanyama)全能表現助法國奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運男籃正式開打，熱身賽吞下4連敗的地主法國，靠著「超級狀元」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)奧運首秀就繳出19分、9籃板、4抄截，以及3阻攻的好表現，幫助法國旗開得勝，以78比66擊敗巴西。

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法國開局慢熱，首節以15比23暫時落後，到了第2節溫班亞瑪開始接管比賽，單節獨得11分，率領法國以39比36逆轉；第3節法國展現強悍防守，限制巴西該節僅得9分；而第4節在比賽還剩1分21秒時，老將巴圖(Nicolas Batum)投進三分，幫助法國領先10分，並在溫班亞瑪一次爆扣後鎖定戰局。

上季奪下NBA年度最佳新秀的溫班亞瑪，為了備戰男籃賽事缺席前一晚的開幕式，他也在本場賽事展現優異表現，對此他表示，「很自豪能在這麼多人面前展現，隊伍裡沒有人帶著自大的感覺，只是持續努力，盼望每場比賽都能進步。」隨後他也感謝全場觀眾的加油，「不能低估主場觀眾的力量，我認為他們是整個比賽的第6人。」

法國後衛佛尼耶(Evan Fournier)也稱讚溫班亞瑪，「我認為他做得非常好，他能做很多事情，有時這對他來說反而是一種負擔，因為他不僅專注於一件事情。」法國中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)則表示，「拿下首勝非常重要，我們對團隊有非常高的期望、非常高的目標，我們知道每場比賽都很重要。」

法國本場命中率超過5成，三分球24投8中，除了溫班亞瑪全能表現外，巴圖也得下19分，同樣是贏球關鍵。法國下一戰將面對日本，巴西則對上去年世界盃冠軍德國。

▲法國老將巴圖(Nicolas Batum)砍下19分。（圖／達志影像／美聯社）