巴黎奧運網球眾星雲集　首輪5大比賽一次看

▲坐擁24座大滿貫男單冠軍的塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運網球項目首輪賽事將於27日在法國網球公開賽場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）揭開序幕，喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、納達爾(Rafael Nadal)及大坂直美等好手都會出賽。

法新社盤點出巴黎奧運網球項目首輪5大賽事，整個賽程將打到8月4日。

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●艾卡拉茲對戰哈比卜

男單排名世界第3的西班牙網壇新星「小蠻牛」艾卡拉茲在今年法網和溫布頓網球錦標賽都拿下冠軍後，他會對上世界排名第275的黎巴嫩選手哈比哈比卜(Hady Habib)。 這是艾卡拉茲首次參加奧運，他也會跟坐擁22座大滿貫賽男單金盃的西班牙名將納達爾（Rafael Nad）搭檔出戰巴黎奧運男雙賽，艾卡拉茲形容這是自己的「夢想」。

●喬科維奇對決埃布登

曾奪下24座大滿貫賽男單冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇，至今未在奧運中摘下金牌。喬科維奇於2008年北京奧運摘銅，這次會是他第5度參加奧運。 37歲的喬科維奇今年於球場上表現欠佳，不但未能在法網和溫網奪冠，連世界排名也下滑。

36歲的澳洲選手埃布登(Matthew Ebden)沒拿過大滿貫賽單打冠軍，但曾於2022年溫網男雙和今年澳洲網球公開賽男雙比賽奪冠。

●納達爾迎戰富克索維奇

西班牙網球名將納達爾曾在2008年北京奧運男單摘金，後來於2016年里約奧運與羅培茲(Marc Lopez)搭檔拿下男雙冠軍。 匈牙利選手富克索維奇(Marton Fucsovics)目前世界排名第83，職業生涯中曾擊敗前法網冠軍、瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka)等好手。

●大坂直美強碰柯柏

36歲的德國網球女將柯柏（Angelique Kerber）已宣布參加完巴黎奧運後就要退休，她將對戰日本強敵大坂直美，預計會是一場硬仗。 前世界球后柯貝坐擁3座大滿貫賽女單金盃，大坂直美則曾奪下4座大滿貫賽冠軍。

●穆雷和埃文斯對戰丹尼爾太郎與錦織圭

前世界球王穆雷(Andy Murray)將攜手英國同鄉好手埃文斯(Dan Evans)，對決日本搭檔丹尼爾太郎與錦織圭。莫瑞日前宣布，他會在巴黎奧運後退休。 莫瑞曾兩度奪下奧運男單金牌，他原本希望能參加巴黎奧運的男單和男雙比賽，但因為背傷尚未完全復原，只能參加男雙賽。