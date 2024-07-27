遛狗牽起的緣分！巴黎勒瓦盧市長阿莎力免費出借場館供中華隊練習

▲教育部長鄭英耀與勒瓦盧市長安妮斯相見歡。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠以及中華奧會主席林鴻道於26日巴黎奧運開幕前抵達巴黎，並展開視察行程，除了探訪選手中繼站之外，也到選手的訓練場館視察，而特別的是，這次中華隊的訓練場館使用「完全免費」，其中秘辛竟然是所在地巴黎勒瓦盧市長遛狗牽起的緣分。

中華代表隊這次包含羽球、柔道、霹靂舞、拳擊等項目都在法國籃球甲級聯賽大都會92人隊主場馬賽爾賽爾丹體育館(Marcel Cerdan Sports Palace)及對街的體育中心訓練，而這個訓練中心除了中華代表隊以外，備受矚目的美國男籃夢幻隊也是在這邊練習。

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▲教育部長鄭英耀視察選手訓練場館，勉勵拳擊好手陳念琴、吳詩儀。（圖／記者簡名杉攝）

▲教育部長鄭英耀視察選手訓練場館，勉勵拳擊好手黃筱雯。（圖／記者簡名杉攝）

今天教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠以及中華奧會主席林鴻道特別到馬賽爾賽爾丹體育館視察，除了勉勵選手之外，也跟體育館所在地勒瓦盧的市長安妮斯(Agnes Pottier-Dumas)相見歡，鄭英耀部長當面感謝安妮斯市長對台灣選手們的支持，並贈送見面禮給安妮斯市長。

▲教育部長鄭英耀致贈感謝禮物給勒瓦盧市長安妮斯。（圖／記者簡名杉攝）

鄭世忠署長透露，當初體育署視察團來巴黎勘查的時候，剛好遇到在塞納河畔遛狗的安妮斯市長，雙方攀談之後，代表團向市長提出中華代表團正在尋覓訓練中心的需求，安妮斯市長一口答應，同時獲得市議會全票通過，將該場館免費提供給中華代表隊。

▲教育部長鄭英耀與勒瓦盧市長安妮斯相見歡。（圖／記者簡名杉攝）

鄭英耀部長直接宣布，近五年內，每年將提供20位名額給勒瓦盧市的市民免費來台灣學習華語，並且同時每年提供10位勒瓦盧市的市民來台灣免學雜費就讀大學，希望台灣與勒瓦盧市除了體育、教育的交流之外，雙方的情誼也能夠繼續延續下去。