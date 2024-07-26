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詹皇掌旗搭檔苦惱30公分身高差　柯瑞談塞納河上開幕：我會游泳

記者游郁香／綜合報導

年僅20歲的美國女網新星高芙(Coco Gauff)，成為隊史首位在奧運掌旗的網球選手，也是歷來最年輕的掌旗官，她為此感動到哭出來，她也很期待與NBA天王詹姆斯(LeBron James)一起掌旗，她之前並沒有見過詹皇本人，不過兩人將近30公分的「身高差」讓她有些苦惱，擔心一起拿著旗幟時會出差錯。

▲▼美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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巴黎奧運開幕式將在台灣時間27日凌晨1點30分登場，各國都由1位男性運動員與1位女性運動員掌旗，美國隊的掌旗官是39歲的男籃天王詹姆斯與20歲的女網新星高芙，兩人不僅相差近20歲，身高也有好一段落差，高芙約177公分，詹皇則是206公分，有近30公分的差距。

▲▼美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

對此高芙坦言，「我有點擔心身高差。」她開始在腦中模擬，當詹姆斯舉著旗幟時，自己的手臂會在哪個位置，「我以為是兩面獨立的旗幟，但看照片時發現是一起拿。我只希望我不要弄掉，這是唯一擔心的地方，還有希望天氣不要太熱。」

▲▼美國女網新星高芙擔任掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國女網新星高芙擔任掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

身為NBA歷史得分王的詹姆斯，是首位被選為掌旗官的美國男籃球員，本屆是他睽違12年再戰五環殿堂，他曾在2004年雅典奧運奪銅，2008年北京奧運及2012年倫敦奧運都摘金，此次是他個人第4次的奧運之旅，將率美國夢幻男籃挑戰5連霸。

詹姆斯與另外兩位NBA天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)在奧運賽場夢幻合體，是本屆奧運的一大看點。

與詹皇一樣手握4枚NBA冠軍戒的柯瑞首次參加奧運，就遇到史上頭一次在戶外舉行開幕式，還是在塞納河上，對此他打趣表示，「我會游泳，所以一切都會很順利。我們會在船上享受這一切，然後下船。」

▲▼美國男籃詹姆斯、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國男籃柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國男籃詹姆斯、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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