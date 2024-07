詹皇掌旗搭檔苦惱30公分身高差　柯瑞談塞納河上開幕：我會游泳

LeBron James and Coco Gauff were chosen as the U.S. flag bearers by their fellow Olympic team members pic.twitter.com/mOmRhTWBto

記者游郁香/綜合報導

年僅20歲的美國女網新星高芙(Coco Gauff),成為隊史首位在奧運掌旗的網球選手,也是歷來最年輕的掌旗官,她為此感動到哭出來,她也很期待與NBA天王詹姆斯(LeBron James)一起掌旗,她之前並沒有見過詹皇本人,不過兩人將近30公分的「身高差」讓她有些苦惱,擔心一起拿著旗幟時會出差錯。

▲美國男籃詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

巴黎奧運開幕式將在台灣時間27日凌晨1點30分登場,各國都由1位男性運動員與1位女性運動員掌旗,美國隊的掌旗官是39歲的男籃天王詹姆斯與20歲的女網新星高芙,兩人不僅相差近20歲,身高也有好一段落差,高芙約177公分,詹皇則是206公分,有近30公分的差距。

▲美國男籃詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

對此高芙坦言,「我有點擔心身高差。」她開始在腦中模擬,當詹姆斯舉著旗幟時,自己的手臂會在哪個位置,「我以為是兩面獨立的旗幟,但看照片時發現是一起拿。我只希望我不要弄掉,這是唯一擔心的地方,還有希望天氣不要太熱。」

▲美國女網新星高芙擔任掌旗官。(圖/達志影像/美聯社)

身為NBA歷史得分王的詹姆斯,是首位被選為掌旗官的美國男籃球員,本屆是他睽違12年再戰五環殿堂,他曾在2004年雅典奧運奪銅,2008年北京奧運及2012年倫敦奧運都摘金,此次是他個人第4次的奧運之旅,將率美國夢幻男籃挑戰5連霸。

詹姆斯與另外兩位NBA天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)在奧運賽場夢幻合體,是本屆奧運的一大看點。

“I do know how to swim but everything’s gonna go smooth. We’re going to get on that boat, enjoy it and get right off!”



Steph Curry isn’t too stressed about the Olympics opening ceremony taking place on the River Seine



(via @eurosport) pic.twitter.com/E8wdizCt4y