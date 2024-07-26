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笑談選手村房間　彭名揚委婉指出：有點克難的感覺

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

首度登上奧運舞台的田徑跨欄好手彭名揚，近期已入駐選手村，積極備戰生涯首屆五環舞台，日前他在練習完後的空餘時間接受專訪，談到本次奧運選手村的房間，彭名揚無奈苦笑說，「真的是小小的差了一點。」指出整間房間除了床以外，只有一個床頭櫃、一個掛衣服的架子，坦言「有點克難」，更笑說讓他回想到大學時期住的宿舍。

第一次登上奧運舞台，彭名揚坦言比起「興奮」，現在更多的感覺是「期待」，他只想著要在比賽中盡全力發揮，並不會因為這是奧運會就特別興奮，希望能平靜看待這場比賽，把自己能做的準備都做充足。

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對於人生第一次的大舞台，彭名揚反而指出感覺沒有想像中熱鬧，笑說有感受到法國人「浪漫」的氣氛，至於更「浪漫」的，則是他選手村的房間，彭名揚委婉表示，「住的真的有點小小的差了一點。」點出除了房間小以外，除了床以外還只有床頭櫃跟掛衣服的架子，感覺「有點克難」，笑說，「覺得大學宿舍比這邊的好。」

房間的問題還不只有「家徒四壁」，由於本屆奧運提倡環保，於是選手村大多房間都沒有裝設冷氣機，中華奧會因此租借了多台移動式空調供選手們使用，但是移動式空調除了有噪音之外，還必須用水桶接水，彭名揚透露，第一次用的時候因為不知道要接水，導致整間房間淹水，連行李箱裡面的衣物都因此濕透，讓他十分無奈。

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑彭名揚2024奧運台灣之光

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