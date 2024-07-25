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英「打毛線」跳水王子合體5隊友超養眼　為了兒子5度征戰奧運

記者游郁香／綜合報導

有著一張稚嫩娃娃臉搭配健壯身材的英國「跳水王子」湯姆戴利(Tom Daley)，上屆東京奧運摘下1金1銅，他在場邊認真「打毛線」的畫面更讓他一舉爆紅。不過他在東奧過後就淡出跳水台，原本無意第5度征戰奧運的他，因為兒子一句「想看爸爸在奧運跳水」，毅然決然重返五環殿堂。

英國「跳水王子」湯姆戴利是上屆東奧爆紅的「天菜男神」之一，除了擁有俊俏長相加上精壯身材，他的實力也是頂尖，在東奧跳水項目囊括1金1銅，在場邊專心打毛線的畫面更讓他一舉爆紅，他還創立了毛衣品牌。他曾透露打毛線是為了排解緊張的心情，也緩和自己的情緒，藉此釋放壓力。

▲▼英國跳水王子湯姆戴利與他的隊友。（圖／翻攝自IG／tomdaley）

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▲▼英國跳水王子湯姆戴利與他的隊友。（圖／翻攝自IG／tomdaley）

▲▼英國跳水王子湯姆戴利與他的隊友。（圖／翻攝自IG／tomdaley）

湯姆戴利在東奧後就淡出跳水台，去年3月還和知名編劇丈夫布萊克(Dustin Lance Black)透過代理孕母，迎來第2個孩子。有長達2年的時間沒參加比賽的湯姆戴利，如今已經30歲，他原本無意再戰奧運，但抵不過兒子向他撒嬌，「想看爸爸在奧運跳水」，最終決定第5度挑戰五環殿堂。

湯姆戴利在IG上擁有超過300萬名粉絲，他近日貼出自己與5名英國跳水隊隊友的「養眼」合照，讓粉絲陷入瘋狂。年過30的湯姆戴利依舊有著一張娃娃臉，一度闊別跳水台的他，在倫敦的集訓非常順利，他也維持著打毛線的習慣，在分享試跳影片的貼文中，附上還沒完成的藍色編織物。

▲▼英國跳水王子湯姆戴利與他的隊友。（圖／翻攝自IG／tomdaley）

▲英國跳水王子湯姆戴利。（圖／翻攝自IG／tomdaley）

關鍵字： 2024奧運2024奧運跳水2024奧運國際Tom Daley

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