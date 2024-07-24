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國家後勤協助到位！拳擊教練劉宗泰：壓力大、會盡力拚

▲奧運中華隊拳擊教練劉宗泰。（圖／記者簡名杉攝）

▲奧運中華隊拳擊教練劉宗泰。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運開幕在即，中華隊國手都已經抵達巴黎備戰，今(24)日拳擊項目包含黃筱雯、甘家葳、賴主恩等好手皆在上午赴中華奧會租借的場館訓練，教練劉宗泰指出，這次國家給代表隊的訓練十分到位，因此教練、選手們也會更有壓力，但他強調他們目前適應的都不錯，會盡力去達成目標，不會辜負國人的期待。

▲中華奧運拳擊隊林郁婷、甘家葳、黃筱雯、教練劉宗泰。（圖／記者簡名杉攝）

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▲中華奧運拳擊隊林郁婷、甘家葳、黃筱雯、教練劉宗泰(左至右)。（圖／記者簡名杉攝）

劉宗泰旗下的選手黃筱雯、甘家葳，抵達法國後已經連兩天到訓練場館進行訓練，劉宗泰表示，目前拳擊隊適應的狀況都還不錯，目前他們正在等待明天的技術會議以及抽籤結果，會等到對戰組合明朗之後，再針對對手的狀況去分析、備戰。

對於本屆奧運國家給選手的後勤支援，劉宗泰認為給了選手、教練團們非常大的協助，也讓他們更想拿到好成績，身上背負著更大的壓力，所以他們會盡力去拚、達成目標。

接下來的備戰狀況，劉宗泰透露他們明天就會前往拳擊的官方訓練場地展開訓練，由於本次拳擊項目的決賽將在法網的比賽場地羅蘭·加洛斯球場舉行，劉宗泰他們會以進入決賽場地為目標準備，不會辜負國人們對他們的期待。

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