奧運開始了！台灣射箭25日排名賽先登場　337年榮軍院廣場比準

▲中華奧運射箭代表隊 。（圖／翻攝自中華射箭協會臉書）

記者歐建智／綜合報導

2024巴黎奧運將於台灣時間27日凌晨1點開幕，但部分賽事已提前進行，中華隊明天（25日）由射箭代表隊男、女排名資格賽開啟第一項賽事，比賽在337年歷史的榮軍院前面的廣場舉行，選手最需要適應風向。

巴黎奧運男子足球、7人制橄欖球比賽要在今天晚上率先進行比賽，先登場的是男足阿根廷跟摩洛哥、烏茲別克對西班牙的比賽，7人制橄欖球由澳洲出戰薩摩亞。

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中華隊的賽程將在明天25日展開，由射箭代表隊男、女資格賽開始，下午3點30分由女子資格賽先進行，男子資格賽則是在晚上8點15分。

我國女子射箭派出雷千瑩、邱意晴、李彩綺，男子射箭是湯智鈞、戴宇軒、林子翔，將在明天的排名資格賽爭取最佳排名。

▲中華奧運射箭代表隊 。（圖／翻攝自中華射箭協會臉書）

每位選手各射72箭，用分數決定排名，團體賽是以3位選手加起來的成績來進行排名，而混合團體賽則由男、女排名最高的人組成。

射箭代表隊抵達巴黎之後，每天都去比賽場地「榮軍院前廣場」進行練習，今天也去做最後的賽前練習，以取得前4種子為目標，若拿到前4種子就可以在團體賽直接打進8強。

教練劉展明接受〈中央社〉表示，主要都在適應賽場的風向，資格賽最左、右兩邊的靶位風向比較強，就看靶位的抽籤結果，選手有去決賽台練習，感受場地氛圍，但因場地圍欄和觀眾看台影響，有不一樣的風向要再適應。

▲中華射箭代表隊在榮軍院前廣場練習 。（圖／體育書副署長房瑞文提供）

榮軍院廣場正對著宏偉的榮軍院，是巴黎的標誌性景點，兩側有大片草坪，2024年奧運將舉辦射箭比賽，賽場沿南北走向，與廣場一致，東西兩側是一排排綠蔭，作為臨時奧運場館，榮軍院將為運動員和觀眾帶來獨一無二的奧運體驗。

而榮軍院建於1687年，路易十四統治時期，作為一所軍事醫院，用來收容安置傷殘退伍軍人。今天的榮軍院是一座建築群，包括法國軍事歷史博物館、紀念碑和拿破崙·波拿巴的陵墓。榮軍院與塞納河右岸的巴黎大皇宮隔河相望，通過優雅的亞歷山大三世橋相連。

▲中華射箭代表隊在榮軍院前廣場練習 。（圖／體育書副署長房瑞文提供）