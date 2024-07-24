巴黎奧運開幕式破天荒塞納河舉行　5大亮點一次看

▲巴黎奧運開幕式，船隻在塞納河（Seine river）進行遊行彩排。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧林匹克運動會將於26日破天荒在戶外舉行開幕式，主辦單位雖提供部分內容預告，對於具體細節卻保密到家，以下是法國24台（France 24）和路透社整理出的亮點。

●開幕式概念「奧運更開放」

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本屆奧運主辦單位摒棄過往在主場館進行開幕式的慣例，而是將活動移至戶外和首都巴黎的中心舉行，以呼應本屆賽事「奧運更開放」（Games wide open）的口號。

預計將有6000至7000名運動員分乘85艘駁船和船隻，從東部的奧斯特里茲橋（Austerlitz Bridge）沿著塞納河6公里的河段航行至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）本月稍早告訴法新社：「在塞納河上籌辦儀式並不在比賽場館裡舉辦容易，但這麼做更有感染力。」 由於其規模及複雜性，本屆開幕式的遊行從未經過完整彩排。

●誰來觀禮？

主辦單位表示，全球將有逾100名元首和超過30萬名觀眾在塞納河岸觀禮，沿途將設置約80個巨型螢幕。 2024巴黎奧委會表示，約1萬500名運動員和約22萬人將免費受邀觀禮，10萬4000人必須付費買票。 委員會指出，載著運動員的船隻將安裝鏡頭，讓在電視機前或透過手機觀賞的人得以近距離欣賞。

●有哪些表演活動？

這場開幕大秀由42歲的傑出戲劇導演喬里（Thomas Jolly）設計，他因熱門搖滾歌劇音樂劇「星幻」（Starmania）聞名。 這場秀被分拆為12個不同環節，動用約3000名舞者、歌手和表演者，分別部署在兩側河岸、橋梁上，和附近的歷史遺跡。

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）2019年遭受毀滅性火災後正在進行翻修，開幕式確定會向巴黎聖母院致敬，可能會透過讓舞者登上鷹架的方式。

開幕式將於晚間約7時30分揭開序幕，2/3的儀式將在白天舉行，喬里期待能出現巴黎最令人驚歎的夏日日落，最後將以燈光秀畫下句點。

音樂部分將融合古典樂、傳統「法國香頌」，以及饒舌和電子樂。法國籍馬里裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）普遍被認為將登台表演，儘管包括瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在內的極右翼政治人物批評，稱她的出現會「羞辱」法國。

喬里表示，「開幕式演出將會是一齣愛的宣言」，還說他的作品將讚頌法國和世界各地的文化、語言、宗教及性別多樣性。

●節目的重頭戲為何？

由於還有許多細節尚未公開，很難預測開幕式的重頭大戲為何。 喬里強烈暗示，在某個時間點，可能會有潛水器或潛艇從塞納河水域浮出水面。

●4.5萬警力確保維安滴水不漏

當局將派出約4萬5000名警力，以確保開幕式的安全，其中包括特別干預部隊。沿線建築物的頂部將部署狙擊手，反無人機系統也將部署到位。

從本月18日開始，觀眾和當地居民都需要攜帶QR Code許可證才能進入河岸附近的任何地方。車輛不允許進入該區域，除少數例外。附近的地鐵站將關閉，許多橋梁也將封閉。任何飛機都不得飛越巴黎上空，除非它們是儀式的一部分。

官員們過去幾個月表示，本屆奧運開幕式的主要潛在風險將來自單獨的攻擊者，同時也指出可能出現情節較輕的犯罪，及可能的抗議活動，包括來自環保運動人士、極右翼和極左翼、親巴勒斯坦運動或其他人的示威活動。