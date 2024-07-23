乙組出身史承平獲夢想家青睞　陳立宗：先以側翼3D角色出發

▲夢想家選進史承平。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家在今(23)日的TPBL首屆選秀會中，以第2輪第3順位選進義守大學前鋒史承平，他從中學乙組出身，一路打到大學甲組，夢想家董事陳立宗表示，「一路從夢想家青年隊看著他，承平是很有夢想家精神文化的球員。」

來自義守大學的史承平，身高190公分、體重80公斤，司職前鋒，高三時由4號位轉打3號，也讓他開始培養外圍持球進攻的能力，他在聯合體測時的三分線12投10中，是當日最準、出手最快的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日出席選秀會的夢想家董事陳立宗表示，球隊很看重史承平謙遜認真的個性，而從中學乙組出身一路打到大學甲組的生涯軌跡，更讓球隊看好他能在職業場上延續上升的軌道，「一路從夢想家青年隊看著他，承平是很有夢想家精神文化的球員。」

▲夢想家選進史承平。（圖／記者林敬旻攝）

陳立宗也提到，「承平的三分線是他的特質與亮點，加上他有190的身高與320公分的垂直摸高，在職業場上期待他能先做好防守，把握隊友創造的機會，先以側翼3D的角色出發替球隊做出貢獻。」

「很驚訝，但更多的是感謝還有開心，開心自己的名字能在選秀會上被唱名，也感謝很多人的幫助。」史承平受訪時表達了對夢想家球團以及義守大學恩師謝玉娟的感謝，「新球季目標會先擺在增加對抗性，希望能替球隊做出貢獻。」