「飄髮左投」藍力有望大巨蛋首秀　被隊友虧一來台就有颱風

▲▼富邦悍將左投藍力。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將新洋投藍力來台報到，「鋒總」陳金鋒預告他本周有機會「開箱」，藍力一來就有颱風即將過境，有不少隊友、教練都虧他。

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羅戈日前踩到球棒預計休息兩周，鋒總表示，「他恢復的進度比預期快，已經可以投球。」至於是否能提早復出，則還需要審慎評估。新洋投藍力上周開始隨隊，本周有機會初登板，鋒總表示，「控球、速度都不錯，已經投過Live BP（實戰投打練習）。」

藍力是一名左投，擁有帥氣的顏值已經受到球迷熱議，他表示，「現在調整很好，這周會盡快調整、融入球隊。」觀察中職打者，他透露，有很多好朋友在中職，像是銳歐，還有台鋼的哈瑪星，跟他在大學曾一起交手過，有問過他們關於中職打者習性。

藍力一來就開始下雨且有颱風靠近台灣，他笑言，「我知道，有很多隊友一直虧我，剛來台灣就有颱風，有隊友也提醒我，必須小心地震、颱風等天災。台灣的天氣很潮濕，跟多明尼加差不多，但又有些不同，希望盡快熟悉天氣，在室外比賽，體力維持很重要。」

悍將本周末3戰在大巨蛋主場，藍力也有機會在大巨蛋初登板，他表示，「從未在大巨蛋投過球，很興奮也很期待，會是很好的經驗。」

其實藍力今年在美國獨立聯盟曾看過陳偉殷比賽，藍力說，「沒有同場對決過，但對這位亞洲左投有印象，有觀察他的投球習性和投球方式等。」