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極左派反對以色列參加奧運　法國：24小時保護選手

▲巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國內政部長表示，以色列運動員在巴黎奧運期間會受到24小時保護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對一名法國極左派國會議員表示不歡迎以色列運動員參加巴黎奧運，並呼籲示威抗議，法國內政部長今天說，以色列選手將受24小時保護；法國外交部長也對以色列代表團表示歡迎。

綜合路透社和法新社報導，法國極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed，LFI）議員波特（Thomas Portes）被拍攝到，20日在一場挺加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人的集會上表示，以色列的奧運選手在法國不受歡迎，應該示威抗議他們參加26日開幕的巴黎奧運。

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波特其後接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時還說：「法國外交官應該施壓國際奧會（IOC）禁止以色列的國旗和國歌。」

1972年的德國慕尼黑（Munich）奧運，有11名以色列選手遭到巴勒斯坦武裝分子殺害，即史上所稱的「慕尼黑慘案」（Munich massacre）。時隔52年，波特的言論雖受法國立場較溫和左派「社會黨」（Socialist Party，PS）的一些盟友譴責，但也獲得一些「法國不屈」議員某種程度辯護。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，波特的發言具有「反猶太主義的暗示」。他接受電視台訪問時還說，以色列運動員在巴黎奧運期間會受到24小時保護

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）今天也在布魯塞爾召開的一場歐洲聯盟（EU）外長會議上表示，波特呼籲排除以色列參賽巴黎奧運是「不負責任且危險的」行為。

他說：「我想要代表法國對以色列代表團說，我們歡迎你們來到法國參加各項奧運賽事。」 塞儒內還表示，他將立即與以色列外長通話強調上述立場，並將告訴對方：「我們會持續確保以色列代表團的安全。」

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關鍵字： 法國以色列奧運巴黎奧運

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