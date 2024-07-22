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美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

記者游郁香／綜合報導

美國在巴黎奧運開幕式的男掌旗官今(22)晚出爐，由39歲NBA天王詹姆斯(LeBron James)出任，他將成為史上首位在奧運掌旗的美國男籃球員，據《ESPN》報導，這是由另一位天王柯瑞(Stephen Curry)提名，「咖哩大神」在美國隊友面前宣布這個消息時，全場響起了掌聲。

巴黎奧運開幕式將在台灣時間27日凌晨於塞納河畔舉行，美國代表團今晚宣布掌旗官人選，男掌旗官由NBA歷史得分王詹姆斯擔任，本屆是他睽違12年再戰五環殿堂，他曾在2004年雅典奧運奪銅，2008年北京奧運及2012年倫敦奧運都摘金，此次是他個人第4次的奧運之旅，將率美國夢幻男籃挑戰5連霸。

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▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》的報導，詹姆斯是首位被選為奧運掌旗官的美國男籃球員，過去女籃球員蘇伊·伯德(Sue Bird)（2020年）和多恩·斯泰利(Dawn Staley)（2004年）也曾當過美國隊掌旗官。

NBA另一位天王柯瑞在美國男籃隊友面前宣布這個消息，全場響起掌聲。詹姆斯對於能擔任掌旗官感到相當榮幸，「能夠在這個全球舞台上代表美國是不可思議的榮譽，特別是在這個可以將全世界團結在一起的時刻。」

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「作為一個來自阿克倫的孩子，這個責任對我個人來說意義重大，對我的家庭、我的家鄉所有的孩子、我的隊友、其他奧運選手以及全國各地有著遠大抱負的人們來說都是如此。體育有著將我們團結在一起的力量，我為能夠成為這一重要時刻的一部分感到自豪。」

美國奧林匹克和殘奧委員會首席執行官莎拉·赫什蘭(Sarah Hirshland)在聲明中表示，「被隊友選為掌旗官是巨大的榮譽，也證明了詹姆斯對美國國家隊的熱愛和他對運動的奉獻。」美國女子掌旗官預計當地時間周二宣布。

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