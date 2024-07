美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

Carrying a flag for the Red, White and Blue.



LEBRON JAMES has been named one of Team USA's flag bearers for Friday's #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/fPq3maU16E — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 22, 2024

記者游郁香/綜合報導

美國在巴黎奧運開幕式的男掌旗官今(22)晚出爐,由39歲NBA天王詹姆斯(LeBron James)出任,他將成為史上首位在奧運掌旗的美國男籃球員,據《ESPN》報導,這是由另一位天王柯瑞(Stephen Curry)提名,「咖哩大神」在美國隊友面前宣布這個消息時,全場響起了掌聲。

巴黎奧運開幕式將在台灣時間27日凌晨於塞納河畔舉行,美國代表團今晚宣布掌旗官人選,男掌旗官由NBA歷史得分王詹姆斯擔任,本屆是他睽違12年再戰五環殿堂,他曾在2004年雅典奧運奪銅,2008年北京奧運及2012年倫敦奧運都摘金,此次是他個人第4次的奧運之旅,將率美國夢幻男籃挑戰5連霸。

▲美國男籃詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

根據《ESPN》的報導,詹姆斯是首位被選為奧運掌旗官的美國男籃球員,過去女籃球員蘇伊·伯德(Sue Bird)(2020年)和多恩·斯泰利(Dawn Staley)(2004年)也曾當過美國隊掌旗官。

LeBron James learns from Steph Curry that he will carry the USA flag at the opening ceremony of the 2024 Paris Olympics



(via @usabasketball)

pic.twitter.com/WiQHkKWhDC — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 22, 2024

NBA另一位天王柯瑞在美國男籃隊友面前宣布這個消息,全場響起掌聲。詹姆斯對於能擔任掌旗官感到相當榮幸,「能夠在這個全球舞台上代表美國是不可思議的榮譽,特別是在這個可以將全世界團結在一起的時刻。」

「作為一個來自阿克倫的孩子,這個責任對我個人來說意義重大,對我的家庭、我的家鄉所有的孩子、我的隊友、其他奧運選手以及全國各地有著遠大抱負的人們來說都是如此。體育有著將我們團結在一起的力量,我為能夠成為這一重要時刻的一部分感到自豪。」

美國奧林匹克和殘奧委員會首席執行官莎拉·赫什蘭(Sarah Hirshland)在聲明中表示,「被隊友選為掌旗官是巨大的榮譽,也證明了詹姆斯對美國國家隊的熱愛和他對運動的奉獻。」美國女子掌旗官預計當地時間周二宣布。