「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

▲WBSC官網報導中職明星賽。（圖／截自WBSC官網）

記者楊舒帆／綜合報導

中職上周末在台北大巨蛋舉辦明星賽，尤其7位傳奇球星共演夢幻對決戲碼掀起高潮，WBSC國際棒壘球總會官網以「破紀錄的明星賽，成為中職史上明星賽最難忘的時刻」為題報導，「史上最強明星賽」躍上國際版面。

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報導首段就提及，明星賽21日第二場賽事，最後11分鐘掀起高潮，中華隊OB賽回應看台上球迷的呼喚，讓明星賽史上寫新的一頁。明星賽首度在大巨蛋舉辦，兩天合計吸引超過6萬2千人進場，也創下紀錄。全壘打大賽由台鋼洋砲魔鷹奪冠，兩階段合計41轟，林安可合計31轟排第二。

▲▼2024中職明星賽，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

回顧兩場明星賽，首戰吸引33688名球迷到場，創下35年來的紀錄，林安可轟兩分砲拿下MVP，第二場林安可代打敲出致勝安打，拿下MVP。

第二戰9局上兩出局後，球迷開始大聲呼喊傳奇球星的名字，2萬9千多名球迷吶喊下，2008年奧運教頭洪一中率先登場，對決前洋基投手（現中信兄弟教練）王建民。隨後台灣第一位登上大聯盟的陳金鋒也進入打擊區，但被觸身球砸中，雙方板凳清空，跑到場中合影。

▲▼2024中職明星賽，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

球迷接著喊著「中職棒球先生」彭政閔（現兄弟農場主管）的名字，他也到打擊區，並且敲二壘安打。王建民退場，在球迷吶喊下，林岳平、張建銘、葉君璋依序登場，在英文報導也描述了他們的稱號，例如餅總翻譯成「Daddy Pie」，葉君璋有無敵鐵金剛稱號翻成「The Invincible」，「火哥」張建銘則是「Brother Fire」。

報導最後也提到，台北大巨蛋啟用以來觀眾人數大幅成長，季前讀賣巨人90周年交流賽就創下37890人的空前紀錄，中職例行賽、明星賽票房也相當亮眼，11月世界12強賽B組賽事，也將在台北大巨蛋登場。

▲▼2024中職明星賽，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為林岳平總教練上場關門。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為戴培峰協助葉君璋總教練穿戴護具（上）、張建銘登場打擊（下）。（圖／記者李毓康攝）