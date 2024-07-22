法國男籃兩7呎長人超狂空中接力　溫班亞瑪談4連敗：我不擔心

Wemby runs the pick & roll and lobs it to Gobert for the slam!



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記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運地主國法國男籃今(22)日與澳洲進行最後一場官辦熱身賽，224公分的「超級狀元」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)、216公分的4屆年度最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)聯手「空中接力」，兩人的搭配引來一陣驚呼，不過法國隊最後關頭出現致命失誤，終場以82比83、1分敗北，熱身賽以4連敗收尾。

Les Bleus s'inclinent face à l'Australie dans les dernières secondes.



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溫班亞瑪今年囊括NBA年度新人王、阻攻王，入選年度防守第1隊、年度新秀第1隊，這位馬刺「超級狀元」今夏披上法國隊戰袍，與4屆年度最佳防守球員戈貝爾攜手出征巴黎奧運，兩位身高超過7呎的長人在今日的熱身賽上演「空中接力」美技，讓地主球迷嗨翻。

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▲法國男籃溫班亞瑪（圖／達志影像／美聯社）

第4節最後2分32秒左右，溫班亞瑪持球切到籃下，把球輕輕拋向空中，前輩戈貝爾高高躍起暴扣得手，法國追到80比81、1分差，隨後再靠著里奇納(Frank Ntilikina)的兩罰取得82比81、1分超前，可惜決勝時刻出現致命失誤，澳洲喊暫停佈署關鍵一擊，丹尼爾斯(Dyson Daniels)替澳洲命中致勝二分球。

▲法國男籃戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪最後的三分出手不進，只能看著法國以82比83、1分飲恨，他此役繳出17分、12籃板和8助攻的準大三元數據。儘管法國在巴黎奧運前的熱身賽4戰全敗，但溫班亞瑪顯得老神在在，「我不擔心，我們會在6天後準備好。」

▲法國男籃溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

法國男籃本屆奧運與日本、巴西和德國同在B組；僅在熱身賽輸給美國夢幻隊的澳洲，則抽到了死亡之組，與2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領銜的希臘、雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及金塊主控莫瑞(Jamal Murray)坐鎮的加拿大、歐陸傳統強權西班牙同組。

澳洲12人名單中有8人為現役NBA球員，「澳洲王」米爾斯(Patty Mills)再次率隊出擊，這位35歲資深後衛今日出賽29分鐘，就以16投10中貢獻24分，再次展示他在國際賽場的宰制力；後場新星吉迪(Josh Giddey)也包辦20分、8助攻和6籃板。