快訊／大谷翔平連續4年達成30轟　473英尺排道奇球場第二遠

Shohei Ohtani is the first in the NL to reach 30 home runs!



His fourth straight season with 30+ homers! pic.twitter.com/z07KtX2dY8 — MLB (@MLB) July 22, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇22日（台灣時間）與紅襪交手系列賽第3戰，大谷翔平5局下轟本季第30發全壘打，連續4球季轟出30發全壘打以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇首局0比2落後，1局下靠弗里曼（Freddie Freeman）轟出陽春砲，帕黑斯（Andy Pages）、拉克斯（Gavin Lux）連續二壘安打扳平比數。

道奇上演煙火秀打爆紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford），剛拿下全壘打大賽冠軍的賀南德茲（Teoscar Hernandez）3局下開轟，助道奇超前，拉克斯4局下也開砲，巴恩斯（Austin Barnes）5局下接力又敲全壘打，大谷翔平也開轟，演出「背靠背」全壘打，道奇取得6比2領先。

大谷翔平這一發全壘打擊球初速116.7英里、飛行距離473英尺，根據記錄專家藍斯（Sarah Langs）表示，在2015年開始記錄以來，這發473英尺的全壘打排行道奇球場第二遠，僅次於史丹頓（Giancarlo Stanto）於2015年5月12日所敲出的475英尺大號全壘打。

大谷翔平自2021年46轟、2022年34轟、2023年44轟之後，連續4季都達成30發全壘打，距離日、美合計250轟僅差1轟。