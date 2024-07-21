潘威倫搭配高志綱「感覺還在很安心！」　英雄經典畫面留在心中

▲▼ 2024中職明星賽，潘威倫明星賽最終登板，葉君璋總教練特地上投手丘換投。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽21日第二戰，今年即將引退的「中職最多勝」投手潘威倫5局下登場，迎接球迷歡呼，昔日捕手搭擋高志綱，原本在一壘側中華隊擔任教練團，突然登場蹲捕，讓潘威倫回憶湧現。

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「嘟嘟」潘威倫表示，「今年明星賽滿特別的，很開心在場上有很多場上的亮點，建民、金鋒學長，還有洪總都上場，自己在這麼歡樂的氣氛下，覺得很開心。」

▲▼ 2024中職明星賽，潘威倫明星賽最終登板，高志綱現身蹲捕。（圖／記者李毓康攝）

前一次與高志綱在正式比賽投捕搭擋得追溯至2017年，潘威倫說，「沒想過他會上來，看到原本的捕手走下去才發現。」投球前兩人在投手丘上的談話，讓潘威倫回憶起過往，「有想起以前搭配他的畫面，正式投球時，感覺還在很放心，是一個回憶。」至於講些什麼樣的內容，嘟嘟說，「就是講一下想要丟什麼球種，回到之前的感覺。」

嘟嘟第14次參加明星賽，也是以球員身份參與的最後一次，他坦言，「是生涯美好回憶，看到很多平常看不到的畫面會留在心中、腦海中。很謝謝球迷，球員在場上，球迷的肯定是助力。」

▲ 2024中職明星賽，潘威倫明星賽最終登板，高志綱現身蹲捕。（圖／記者李毓康攝）