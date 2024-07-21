曾總實驗室讓曾子祐守三壘　全場喊王建民震撼耳朵痛

▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽由中華隊與明星隊同場較勁，中華隊總教練曾豪駒備戰世界12強賽，前一戰安排曾子祐鎮守三壘別有用心。此外，王建民練投一球讓球迷過過乾癮，曾子祐感受全場球迷喊出聲音的震撼，連耳朵都刺痛起來。

曾總表示：「賽前問過子祐能不能鎮守三壘，他說可以，所以讓他代打後就讓他守看看，有一次守備很驚喜，可以做出這樣的反應，代表身體素質不錯。」前一戰中華隊調度是依照球員習性安排，曾總說：「目前都還在觀察階段，今天會安排年輕陣容，鼓勵他們利用明星賽的氛圍展現優勢。」

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曾子祐坦言，過去沒有練過三壘，「我覺得可以嘗試看看，有點緊張，因為視角差很多，還在想強勁拉打不知道能不能接到，結果球就來了。」明星賽第二戰回到熟悉的游擊，他說：「運氣不錯，新人年就能參加明星賽，很榮幸也很享受，每個人的應援也很好笑，聽到『三振秀』，平常不會喊的口號。」

還有王建民在9局下練投1球的經典畫面，曾子祐表示：「教練投出那一球的時候，全場觀眾都在喊，耳朵很刺痛，這個體驗很少有。」

明星賽休息室就坐在平鎮學長江坤宇旁邊，前後任平鎮高中當家游擊手難得合體，曾子祐說：「他都叫我『祐祐』，對我很好，場上場下都聊得很開心，他有說守游擊真的很累，也說我很有機會整季站穩游擊，也叫我加油。」