快訊／魔鷹18轟奪全壘打大賽冠軍　林安可16轟惜敗

▲▼2024中職明星賽全壘打大賽決賽，魔鷹。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／台北報導

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全壘打大賽決賽21日登場，張志豪、陳俊秀、林安可、魔鷹爭冠，最後魔鷹以18轟奪冠，成為史上第6位洋砲。

張志豪率先登場，敲出11發全壘打。陳俊秀前一晚享受全場3萬人喊「三振秀」，他笑言，「我覺得還好，我很喜歡打這種臉。」

陳俊秀在休息時間前敲3轟，拿莫・伊漾喘息時間不但給陳俊秀水喝，也照顧餵球投手高宇杰。休息時間結束後，全場高喊三振秀馬上敲出全壘打，但陳俊秀隨後又一直轟不出去，還先以短打換手氣，最後敲出6轟。

林安可在開賽前先向球迷澄清前一戰賽後跳舞，林安可說，「昨天（主持人）小白找我上台跳舞，很多球迷誤會他，明星賽就是開心就好，反正我在母隊，小孟也是這樣，習慣就好。」

陳傑憲協助餵球，林安可說，「他不要一直吵就好了。」陳傑憲則說，「基本上昨天是有壓力，壓力是來自於會不會晉級，今天就享受最後30顆金球，一定要做到公益。」休息時間，林凱威送水加上按摩服務，加碼放送全壘打，最後總計16支。

魔鷹賽前喊話，「我會盡全力超越他安可。」最後他敲出18轟，超過林安可的開轟數量，拿下全壘打王。魔鷹成為繼路易士（兄弟，1995 ）、鷹俠（三商，1996 ）、亞力士（中信，1999 ）、布雷（統一，2008 ）、Andrew Campbell（ABL俠盜，2018 ）後，第6位奪全壘打大賽冠軍的洋砲。

▲▼2024中職明星賽全壘打大賽決賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）