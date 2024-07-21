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快訊／打準大賽王建民揮空引爆笑　洪總美夢奪冠平野跨欄又點

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽21日賽前重頭戲「叫恁總欸出來打」登場，由中職4位教練曾豪駒、平野惠一、王建民及洪一中參賽，最後洪一中以40分差距險勝王建民，拿下冠軍。

 

▲▼王建民。（圖／截自CPBL TV）

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▲王建民。（圖／截自CPBL TV）

平野惠一出場時還演一段「跨欄秀」引起球迷歡呼，王建民、洪一中依序亮相。主持人小白在洪一中出場時說，「這位我不敢（要他跨欄）。」

主持人小白問到曾總跟平野對看似乎有敵意，跟前一晚抗議有關？曾總回應，「昨天事情已經過了，挑戰是必須的，昨天判決不是能接受的。」曾總自拋自打，合計打出440分。

平野惠一第二位出場，被詢問執行會有觸擊戰術嗎？平野惠一猶豫一下說，「沒有！」他還先說，「努力不要輸給建醬（王建民）。」結果第一球就執行短打，讓全場球迷爆笑，主持人小白馬上喊，「平野會點！」最後他繳出780分。

王建民看前兩位總教練比賽，笑言，「有看沒有懂！」第一球打向60分區，但第二、三球都揮棒落空引爆笑，隨後開始用力揮棒，最遠還打到左外野警戒區的距離，最後他扶腰大喘氣，累計1020分。

評價平野跨欄，洪總說，「100分！身輕如燕。」小白提議明年一群總仔辦跨欄大賽，洪總說，「那我當評審！」有點懊悔參加打準比賽，洪總說，「做了好幾晚惡夢，昨天夢到我拿冠軍，可能僅限在夢裡。希望沒打到球不要笑太大聲。」洪總最後拿下1060分，以40分差距奪冠。

 
 

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