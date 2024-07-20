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嘟嘟享受最後一次明星賽　曾子祐期待再與偶像對決：球不好打

▲▼潘威倫。（圖／中職提供）

▲潘威倫。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅資深投手「嘟嘟」潘威倫今年即將引退，今年最後一次參加明星賽，他坦言，「可以在大巨蛋比賽，很享受。」兒時就把嘟嘟當偶像的台鋼小將曾子祐，日前例行賽剛完成與偶像對決的夢想，他也期待明星賽能再對決。

嘟嘟表示，「藉由這次明星賽跟年輕人很新鮮，也很有趣。平常都在不同隊沒有接觸，跟振昌、俊秀、志豪思齊，都在中華隊同隊過，藉此交流一下。」畢竟平常在不同隊很難團聚，他坦言，「是很特別的經驗。」尤其周思齊也是今年就要退休，潘威倫也說，「今年球季開始比賽中，就會互相鼓勵、加油，彼此長時間相處，包含中華隊

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「預計明天登板，來到大巨蛋享受比賽，在場上跟隊友們互動，就是享受比賽氣氛。」嘟嘟說，「每年都在為球季做準備，回饋球迷，跟大家互動，也是很好的活動。」

日前嘟嘟登板對台鋼雄鷹，從小視他為偶像的曾子祐與他在一軍例行賽首次對決，兩人明星賽分別屬於明星隊、中華隊，可惜沒辦法當隊友聊天，但曾子祐仍期待找時間與他交流。

回想與嘟嘟對決的打席，當時嘟嘟已經投了一局，曾子祐說，「在打擊區準備時，其實有一直偷看牛棚，看沒人練投就想說應該有機會對決。問了隊友嘟嘟的球路，他的球其實不好打，直球不快，但會突然變快，打出去感覺會被接到，安打是運氣好。」他也期待明星賽可以再跟嘟嘟對決，留下歷史性的畫面。

關鍵字： 台灣棒球統一獅中華隊明星賽偶像對決

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