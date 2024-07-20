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快訊／拿莫．伊漾模仿郭泰源飆速146公里　奪野手速球王冠軍

體育中心／綜合報導

中華職棒明星賽今天（20日）登場，在「野手速球王」比賽，味全龍拿莫．伊漾用昔日「東方特快車」郭泰源的投球姿勢，最快球速有146公里，球速總和437公里奪得「野手速球王」冠軍，獲得3萬元獎金。

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

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今年的「野手速球王」比賽，明星隊由味全龍拿莫．伊漾、統一獅陳重羽。中華隊由中信兄弟曾頌恩、味全龍郭天信參賽。郭天信是替補肩膀不適的富邦悍將王正棠參賽。

比賽方式是每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總總投球的球速較多之選手為勝。如果平手時，以單球球速最高者勝，若單球最快球速又相同，則以第二快球速較高者勝，以此類推。

曾頌恩第一位上場投球，第一球是136公里，第二球猛力一催，球速達到140公里，第三球則是飆到139公里。

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

拿莫．伊漾第二位上場，他表示，葉總說他的投球跟「郭總」郭泰源很像，今天會用郭總的投球姿勢投球，3球都用不同姿勢。

他的暖身球飆速到143公里，讓全場大叫，正式比賽第一球便飆到146公里，但卻是暴投，第二球達到145公里，第三球採用抬腿投球，球速再來到146公里。

陳重羽借用統一獅隊友古林睿煬的手套，看會不會球速快一點，第一球140公里、接下來是139公里、 140公里。

郭天信最後一位上場，笑說不會跟拿莫．伊漾爭速球王，但暖身就有142公里，第一球144公里好像有爭速球王的可能，不過第二球143公里，最後一球再是144公里。

最後由拿莫．伊漾球速總和437公里拿到速球王冠軍，郭天信是431公里、陳重羽是419公里、曾頌恩是415公里。

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職明星賽野手速球王拿莫．伊漾 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職棒球明星賽野手速球王影音

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