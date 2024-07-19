傅友一張帥臉在社群「爆紅」！獲教練肯定盼大家關注球技

▲瓊斯盃中華白小將傅友。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

中華白隊今(19)晚在第43屆瓊斯盃籃球邀請賽以11分之差大勝美國，中華白旅美小將傅友迎來本屆賽事第二次出賽，雖然場上數據並不亮眼，僅上場3分鐘拿下2分1籃板，但他在昨役出戰烏克蘭的比賽十分敢打，給教練桑茂森留下深刻印象，同時他還因為一張「帥臉」，近期在社群平台引發關注，不過他希望大家多多關注他的球技，而不是臉蛋。

傅友的爸爸為前中華職籃裕隆隊射手陳建勳，有一個長他8歲的哥哥，因為他是從母姓，所以才姓傅，第一次入選瓊斯盃，傅友直言第一時間聽到的時候是「驚訝」，加上年紀是全隊最小的，所以有點緊張，他還透露原本全家暑假要一起出國玩，但因為他入選瓊斯盃，因此媽媽特別留在台灣陪他，只有爸爸跟哥哥一起出去玩。

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自籃球國中金華國中畢業後，傅友旅美闖蕩已經近6個年頭，目前他就讀於NCAA二級的西弗吉尼亞大學理工學院(West Virginia University Institute of Technology)，即將升大二的他，透露剛赴美的時候，最難克服的是「語言」，「入境隨俗」之後已經可以順暢跟隊友們溝通，他表示家人都很支持他繼續籃球路，會努力在美國追逐籃球夢，也不排斥碧野後回台灣打職籃。

首次入選瓊斯盃，傅友指出他與吳志鍇、宋昕澔兩位同屆隊友比較熟，希望能把握機會跟同為白隊的學長王律翔好好討教，想學習他在球場上的態度；而近期傅友因為一張「帥臉」，在社群上引發討論，他笑說謝謝大家的支持，但希望能因為球技被關注，不是只有臉蛋。