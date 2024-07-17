為什麼不帶愛犬走紅毯？　大谷翔平笑回：怕牠去洗手間

Shohei Ohtani's #AllStarGame Red Carpet suit has his dog Decoy designed on the inside of it!



And his wife Mamiko is with him pic.twitter.com/gRQee2JXJk — MLB (@MLB) July 16, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽今（17日）在遊騎兵主場火熱開打，洛杉磯道奇當家球星大谷翔平在第三次打擊後被換下場休息，在隨後的採訪中大谷被問到為什麼賽前他沒有帶著他的愛犬走上紅毯時，大谷則笑著表示「如果牠去洗手間就會有問題，所以我將牠留在家裡」。

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在明星賽開打前的紅毯時刻中，大谷翔平與妻子田中真美子手攜手走紅毯，大谷翔平身穿棕色西裝，田中真美子則是身穿白色無袖連身裙，隨後大谷被問到走紅毯的西裝打扮，大谷翔平表示是根據愛犬顏色（棕、白）而選擇顏色，「當時我們在一起散步，我們在想（套裝）應該要是什麼顏色，如果她的襯衫是白色的就完美了」。

▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特）



「此外我還想把牠放在西裝的內側裡」，大谷翔平把愛犬「Decopin」的圖案，直接繡在西裝外套內側，讓球迷直呼超可愛。

▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特）