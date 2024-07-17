開放博弈合作後球員收到威脅　大聯盟主席應該採取措施

▲▼大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近年來，美國職棒大聯盟積極與運動投注公司合作，2018年美國最高法院推翻職業與業餘運動保護法案後，大聯盟就一改以往反運動博弈態度，爭相與Draftkings、BET365等博弈機構有所接觸，而負面消息也隨之而來，越來越多球員都表示收到任何來源、任何方式的威脅，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表談話，關切球員安全。

曼弗瑞表示，任何一名球員收到威脅，這都是我們所關心的問題，我們會認真對待，「上個月，有球員向我提到這個問題，認為這是一個值得關注的問題，我們正在討論應該採取哪些措施，以便在這一領域更加積極主動」。

之前洛杉磯道奇當家球星大谷翔平的前翻譯水原一平在相關調查後，承認了銀行和稅務欺詐指控，不但洗清了大谷的非法行為，還揭露了水原一平從大谷那邊偷錢以便支付賭博費用的行為，也讓越來越多人密切關注博弈給球員帶來的負面影響，接著聖地牙哥教士隊馬卡諾（Tucupita Marcano）也因涉賭遭終生禁賽。

此外，教士隊投手葛倫（Jay Groome）、奧克蘭運動家隊投手凱利（Michael Kelly）、費城人內野手羅德里茲（José Rodríguez）和響尾蛇投手薩爾弗蘭克（Andrew Saalfrank）都被停賽一年。但曼弗瑞仍相信這能起到嚇阻作用，「你一生都在努力以任何角色進入大聯盟，但卻因為運動博弈而失去這個機會，這是一個巨大的懲罰」。

「我堅信，與過去一切都是非法的時代相比，我們現在能夠更好的了解正在發生的事情」。然而，受到賭徒的威脅僅是冰山一角，另一方面還要擔心球員本身參與投注的隱憂，曼弗瑞表明聯盟將採取認真的態度來處理這種情況，因為賭博在體育界十分普遍。