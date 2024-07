開放博弈合作後球員收到威脅　大聯盟主席應該採取措施

▲▼大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近年來,美國職棒大聯盟積極與運動投注公司合作,2018年美國最高法院推翻職業與業餘運動保護法案後,大聯盟就一改以往反運動博弈態度,爭相與Draftkings、BET365等博弈機構有所接觸,而負面消息也隨之而來,越來越多球員都表示收到任何來源、任何方式的威脅,大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)發表談話,關切球員安全。

We’re 60 games into the @MLB season and have had 2 Gambling situations that we know of. Rob Manfred should be removed before the Integrity of our National Pastime is lost forever. #FireManfred #shegone @AMBS_Kernan @MLBPA @MLBPAA @MLBNetwork @DraftKings @FanDuel @MGMResortsIntl pic.twitter.com/TK64hwwWIv