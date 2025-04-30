「有一點感動」陳重羽跨海關注古林睿煬首秀　賽後傳訊談心

▲統一獅陳重羽 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬明天將迎來日職第二場出賽，屆時將出戰福岡軟銀鷹。日前首秀在隊友守備接連出包的狀況下，繳出5.2局失7分（5責失）的成績，昔日統一獅隊捕手搭檔陳重羽跨海關注，仍給予高度肯定與支持，直言：「他已經做得很好了。」

陳重羽今天賽前獲得媒體給予的古林睿煬初登板觀戰證書，他表示，雖然沒有在現場，但看著對方穿著火腿球衣，站上投手丘的那一刻，內心有很深的感觸。

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「又聽到那個熟悉的音樂，真的有一點感動。這幾年在我眼前發生的事，是多麼真實，但現在他到另外一個地方去，很替他開心。」

在日職的首場出賽，火腿推出同齡捕手吉田賢吾與古林睿煬搭檔，比賽過程中卻出現連直球都捕逸的情況。吉田賢吾賽後對自己的表現深刻反省。兩人的搭配也引起日本網友熱議，認為讓缺乏經驗的捕手與初登板的古林睿煬搭配，是相當冒險的安排。

對此，陳重羽表示，「其實我也不清楚對方是主力捕手還是幾號捕手，但我知道他是很年輕的捕手。我覺得無論是資深還是年輕捕手，本來都是需要時間溝通搭配，不管對方是多厲害的投手甚至是普通的投手，投捕之前原本就是需要磨合跟溝通。」

即便身在不同國度，兩人始終保持聯繫。陳重羽透露，那天比賽結束後，古林睿煬主動傳來訊息，表示想聊聊。他便回覆，「你有空再打給我吧，我知道你現在訊息一定很多，還要吃飯、處理一些事情，你先忙沒關係，我這邊隨時都有空。」

古林睿煬的日職初登板苦澀退場，罕見出現神情失落的表情。陳重羽坦言，有些東西就是要自己要經歷、接受，「這沒辦法，但我一直跟他說，他很棒，我一直覺得他那一天投得很好，只是因為有太多因素導致結果不太理想。」

對於昔日搭檔站上更高層級舞台，陳重羽滿懷敬意與祝福，「他現在面對的不只是外界的期待，還有對手的陌生、隊友的熟悉度，這些都需要時間適應，我覺得他已經做得很好了。」

兩人至今仍會分享彼此近況與比賽點滴，延續著投捕間獨有的情感，陳重羽笑說，「雖然現在分開，各自面對比賽，但我們過去搭配過，可能以前有注意到的小細節，或是他注意到我的一些狀況，我們都會互相分享。」

「那邊層級更高，我沒打過，不知道能夠給多大幫助，但有時就會這樣聊聊，其實以前他在時，也帶給我很大的安定感。」陳重羽說。

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

