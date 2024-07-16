歐嗨呦！大谷翔平和勤學日文的紅人大物見面　每年都想來明星賽

▲大谷翔平（中）參加明星賽，享受歡樂氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平連續4年參加明星賽，與各隊好手交流，一早就和努力學習日語的紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）見面。

被問及最想遇見的人，大谷翔平回答，「嗯，是誰呢？克魯茲早上見過了，在電梯裡有稍微交流一下。」克魯茲曾透露想學日文和大谷翔平聊天，大谷翔平透露，「還沒有特別的交談，只有用『おはよう（早安）』打招呼，之後有機會想好好聊一聊。」

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這是大谷翔平第4次參與盛會，他坦言，「不管來幾次氛圍都很棒，對我個人和整個棒球界來說都是一件美好的事情，每次來到這裡，都會想再來一次。」至於全壘打王得主，則挺自家道奇隊友賀南德茲（Teoscar Hernandez）。

大谷翔平半季敲出117支安打創道奇45年來紀錄，在29發全壘打、長打率（.635）、OPS（1.035）及得分（75）這四項數據上，都排名國聯第一。自評前半季表現，大谷翔平坦言，「個人表現不太好說，但康復的進度順利，賽季成績也不錯，在我心中最好的部分是，能順利康復且打這麼多比賽。」

前半季跑出23次盜壘成功，比過往多一些，大谷翔平坦言，「爆發力稍微提高，比去年更喜歡在比賽中挑戰盜壘，所以數字提升一點，明年當然也想繼續保持。」