謝淑薇溫網混雙奪冠　總統賴清德賀電期許巴黎奧運獲殊榮

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

我國網球選手謝淑薇在2024年溫布頓網球公開賽中，與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）聯手，奪得混合雙打冠軍。總統賴清德拍發賀電肯定謝淑薇優異表現，期許巴黎奧運再獲殊榮。

2024年溫布頓網球公開賽混合雙打決賽，謝淑薇與波蘭選手傑林斯基搭檔，賽事歷時1小時16分鐘，謝淑薇於第1盤開盤即拿下3分，對手雖一度將比數拉近，謝淑薇仍有效化解對手攻勢，第1盤以6比4拿下，

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接下來第2盤開盤，對手先取得第1局，隨即在謝淑薇破發成功下，扳回得分並一路挺進，賽末以6比2成績拿下第2盤。本屆溫布敦網球公開賽混合雙打，謝淑薇和傑林斯基最終以6比4、6比2，直落二成績獲得冠軍。

總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵謝淑薇選手持續奮戰，期許在2024第33屆巴黎奧運再獲殊榮。

體育署表示，網球是我國競技運動重點發展項目，也是國人高度關注的職業運動之一，謝淑薇在本屆溫布頓網球公開賽展現的高度技術實力，全體國人有目共睹，期望謝淑薇在2024年巴黎奧運網球項目頒獎臺上，再向全世界展現我國網球競技實力與榮耀。

▲駐英國代表處姚金祥大使（右1）親赴温布頓網球賽現場為謝淑薇選手加油，並於第一時間轉贈賴清德總統賀電予教練Paul（左2） 及經紀人Federic（左3） 。（圖／體育署提供）