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林昱珉4局無失分本季首次　莊陳仲敖連挨2兩轟但逃敗

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇2A林昱珉本季出賽場場掉分，直到15日（台灣時間）終於繳出4局無失分好投；運動家高A莊陳仲敖挨兩轟重擊，先發3局失4分，靠隊友反撲逃過敗投。

林昱珉5月初在休息室遭到強襲球砸到下巴，休養一個月後復出，6月初至7月每場都出賽掉分，近兩戰也分別失4分，終於在15日好轉，繳出本季首次無失分的比賽。

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林昱珉單周第二次對決教士2A，投出72球完成4局，其中包含40顆好球，被敲4安打，奪3次三振，有2次保送，屢屢化解危機無失分，防禦率降至5.40。

運動家高A莊陳仲敖首局演出3上3下，2局上隊友取得2分領先後，2局下卻遇到亂流，遭到連續安打狙擊，拿到2出局後，被科拉多（Maick Collado）敲3分砲，隨後又被下一棒丁徹（Johnny Tincher）轟陽春彈，單局失4分。3局下續投，因隊友失誤首名打者上壘，但連續製造3個出局數無失分。最終運動家高A以6比4逆轉勝，莊陳仲敖無關勝敗。

莊陳仲敖用了40球投3局，被敲4安打，包含2轟，奪2次三振，失4分都是責失分，防禦率上升至3.24。

關鍵字： 棒球響尾蛇林昱珉高A教士

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