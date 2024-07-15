西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

▲西班牙贏得隊史第4座歐國盃冠軍，右為攻入致勝球的奧亞爾薩巴爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2024歐國盃決賽今(15)日凌晨開踢，「無敵艦隊」西班牙靠著替補上陣的27歲前鋒奧亞爾薩巴爾(Mikel Oyarzabal)，在下半場第86分鐘攻進致勝球，終場以2比1擊退英格蘭，西班牙捧起隊史第4座歐國盃冠軍，獨佔賽史最多冠紀錄，同時他們單屆狂進15球，也是史上最多。

兩隊上半場都沒能攻破對方的大門，不過西班牙控制了球權，英格蘭整個半場只有1次射正，下半場開踢僅2分鐘，「無敵艦隊」陣中的17歲天才亞馬爾(Lamine Yamal)在右路替隊友威廉斯(Nico Williams)創造射門機會，威廉斯率先破網突破僵局。

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▲西班牙贏得隊史第4座歐國盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

英格蘭則在第73分鐘憑藉替補上陣的22歲小將帕爾默(Cole Palmer)扳平比數，雙方戰成1比1。不過西班牙替補亞爾薩巴爾在第86分鐘攻入了致勝球，幫助「無敵艦隊」捧起睽違12年的歐國盃冠軍，也是賽史第4冠，超越了本屆地主德國，締造歐國盃史上最多冠紀錄。

同時，西班牙本屆7戰狂進15球，也打破法國在1984年歐錦賽14顆進球的紀錄，單屆刷新兩歷史紀錄。輸球的英格蘭則連續2屆在歐國盃決賽失利，已經58年無法在世界大賽中贏得冠軍。

西班牙本屆賽事新星崛起，攻入決賽首球的威廉斯只有22歲，7月13日才度過17歲生日的亞馬爾，則是有史以來最年輕在世界盃或歐國盃決賽登場的球員，打破1958年由巴西傳奇球星比利(Pele)創下的紀錄。