高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

▲中華藍歸化球員高柏鎧。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

「新台灣人」高柏鎧(Brandon Gilbeck)於第43屆威廉瓊斯盃男子組代表中華藍出賽，然而首戰對決日本隊的比賽僅上場11分鐘，拿下6分4籃板，但是隊友劉錚、陳盈駿都十分認可這位新隊友的能力，也指出若高柏鎧能早日熟悉隊友、打法、體系，對中華隊來說會是很重要的助力。

第一次披上中華隊戰袍出賽，高柏鎧指出他還在習慣中華隊的打法，他也表示中華隊是一支天賦滿滿的球隊，包含劉錚、陳盈駿等隊友都非常有能力，能加入這樣的球隊對他來說是很新奇、很棒的經驗。

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談到這位「新台灣人」加入中華隊首戰表現掙扎，「隊長」劉錚出面為他緩頰，劉錚指出此戰是高柏鎧第一場代表中華隊出賽的比賽，由於磨合時間並不長，所以彼此都還在熟悉當中，他也強調高柏鎧確實有他的能力，當他熟悉之後勢必會越來越好。

陳盈駿則點出，今天高柏鎧發揮不佳，有一部分是受限於對方陣容，日本此役推出「空間型」的內線，給他們帶來很大麻煩，陳盈駿強調高柏鎧是一位很努力、謙遜的球員，也會一直跟隊友們討論要怎麼做會更好，希望他能多給自己一點信心，認為他若能熟悉球隊體系，在攻防兩端正常發揮，勢必能對中華隊帶來很大幫助。