運動雲

>

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

▲中華藍首戰告捷擊退日本，陳盈駿、劉錚、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲中華藍歸化球員高柏鎧。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

「新台灣人」高柏鎧(Brandon Gilbeck)於第43屆威廉瓊斯盃男子組代表中華藍出賽，然而首戰對決日本隊的比賽僅上場11分鐘，拿下6分4籃板，但是隊友劉錚、陳盈駿都十分認可這位新隊友的能力，也指出若高柏鎧能早日熟悉隊友、打法、體系，對中華隊來說會是很重要的助力。

第一次披上中華隊戰袍出賽，高柏鎧指出他還在習慣中華隊的打法，他也表示中華隊是一支天賦滿滿的球隊，包含劉錚、陳盈駿等隊友都非常有能力，能加入這樣的球隊對他來說是很新奇、很棒的經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這位「新台灣人」加入中華隊首戰表現掙扎，「隊長」劉錚出面為他緩頰，劉錚指出此戰是高柏鎧第一場代表中華隊出賽的比賽，由於磨合時間並不長，所以彼此都還在熟悉當中，他也強調高柏鎧確實有他的能力，當他熟悉之後勢必會越來越好。

陳盈駿則點出，今天高柏鎧發揮不佳，有一部分是受限於對方陣容，日本此役推出「空間型」的內線，給他們帶來很大麻煩，陳盈駿強調高柏鎧是一位很努力、謙遜的球員，也會一直跟隊友們討論要怎麼做會更好，希望他能多給自己一點信心，認為他若能熟悉球隊體系，在攻防兩端正常發揮，勢必能對中華隊帶來很大幫助。

關鍵字： 高柏鎧瓊斯盃劉錚陳盈駿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」

知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」

史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

賽前特打見效　陳聖平沒準備首轟舞蹈：想到什麼跳什麼

賽前特打見效　陳聖平沒準備首轟舞蹈：想到什麼跳什麼

中華白瓊斯盃首戰「爆冷」不敵大馬　主帥坦言球員經驗少需適應

中華白瓊斯盃首戰「爆冷」不敵大馬　主帥坦言球員經驗少需適應

陳聖平返台首轟3打點　統一8比0完封富邦4連勝

陳聖平返台首轟3打點　統一8比0完封富邦4連勝

張志豪遭到三振突然傷退　兄弟回報傷情：背部緊繃

張志豪遭到三振突然傷退　兄弟回報傷情：背部緊繃

捷克好手卡雷茨科娃拍落鮑里尼　首奪溫網女單冠軍

捷克好手卡雷茨科娃拍落鮑里尼　首奪溫網女單冠軍

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

熱門新聞

知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮「不透露原因」

史上首見！桃猿7投聯手完封雄鷹　威能帝投1.2局傷退生涯最短

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰：熟悉中

賽前特打見效　陳聖平沒準備首轟舞蹈：想到什麼跳什麼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮

2桃猿7投聯手完封雄鷹史上首見

3雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

4中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝

5高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰

最新新聞

1捷克好手卡雷茨科娃首奪溫網女單冠軍

2高柏鎧瓊斯盃首戰發揮受限　劉錚、陳盈駿緩頰

3中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝

4賽前特打見效　陳聖平沒準備舞蹈

5知道張育成很強　勝騎士飆K敬禮

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

第二屆綜合格鬥亞錦賽

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366