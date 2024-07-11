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3度踏上5環舞台　連珍羚只想好好享受「摔出自己的柔道」！

記者簡名杉／台北報導

「柔道女王」連珍羚今年將於法國巴黎第三度踏上五環舞台，生涯還沒站上奧運頒獎台的她，希望這一次奧運能夠好好享受，「摔出自己的柔道！」而她雖然已經不是首次到巴黎比賽，但之前都比完賽就匆匆離開，也期盼這次比完賽有機會好好參觀「花都」之美。

▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

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本次奧運的備戰狀況，連珍羚透露，相較於東京奧運前一個月，這次的巴黎奧運前一個月，無論是心理跟身體的備戰狀態都好很多，去年拿下第一面亞運金牌的她，指出去年的杭州亞運，是東京奧運結束後陷入低潮時，讓她決定繼續向前走的原因，能在那樣的比賽拿下金牌，對她來說意義非常大，也讓她更加相信，「不管別人跟你說什麼，只要你內心堅定的相信自己就夠了！」

▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

從大學赴日到進軍職業，連珍羚已經在日本待了超過15個年頭，她直言到了日本之後，讓她成長最多的是「感恩的心」，她坦言，「以前會覺得說，我有這個成績就是我自己努力，可是其實不是這樣，我能站在前面好好的比賽，是因為我後面有陪我練習的學弟妹、教我的教練，然後還有這個場地，所以其實一個人要成功，我覺得真的是旁邊很多人在幫助我。」

將第三度征戰奧運，連珍羚直言，「人生還有這個第三次的機會，可以站在奧運這個舞台上，所以我想要從備戰的時刻，到站在比賽的每一刻，我都想要好好的享受它，摔出自己的柔道！」

今年奧運將在「花都」巴黎展開，連珍羚表示自己已經在那邊比過四、五次賽，但每次都是比完賽就匆匆離開，並沒有真的好好看過巴黎這座城市，希望這次奧運比完賽能留給自己一些時間，好好參觀巴黎這座城市。

曾在東京奧運後做出引退宣言的連珍羚，最後因為不甘心及對柔道的熱愛，續戰巴黎奧運，對於今年巴黎奧運結束後的計劃？連珍羚直言，「完全沒有規劃！」她透露東京奧運時本來有預計比完賽後回台灣發展，但當時讓她深切體會到「計劃趕不上變化」，所以這次完全沒有給自己任何規劃。

▲「柔道女王」連珍羚專訪。（圖／莊喬迪攝）

▲「柔道女王」連珍羚(中)專訪。（圖／莊喬迪攝）

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運柔道連珍羚影音

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