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保存珍貴運動文物　體育署媒合台藝大共創體育「大平台」

▲體育運動文化數位典藏平台。（圖／體育署提供）

▲體育運動文化數位典藏平台。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／台北報導

國家體育運動實力、風氣的養成，奠基於整體社會對於體育運動本身休戚與共的認同，並有賴於運動文化的保存、傳承及發揚。教育部體育署致力推動我國體育運動文化保存工作，透過文物盤點、數位典藏等基礎工作，為我國留下珍貴體壇記憶，進一步帶動國民對體育運動的認同與歸屬感。

體育署自106年起媒合台灣藝術大學啟動體育運動文化數位典藏計畫，目前已辦理第5期，110年起啟動體育運動文物盤點計畫，目前已辦理第2期，期盼透過文物盤點、數位典藏及相關應用，創造運動文化的多元價值。

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體育運動文化屬於全體國民的共同記憶，透過保存體育運動記憶及發掘動人故事，將能延伸帶動運動文化創意產業發展，在推動成果方面，已完成體壇人物訪談影片105部、超過1,200件文物數位化及說書影片2部「日本時代臺灣運動員的奧運夢：陳啟川的初挑戰、林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技」、數位策展1式「運動場上的臺灣英雌─臺灣傑出女性運動員策展」等相關加值應用，相關成果置於體育運動數位典藏平台(https://iweb.sa.gov.tw/)公開展示。

此外，同步完成訂定體育運動文物分類分級原則、體育運動文物盤點手冊，讓相關盤點工作有所依循，並盤點散佚在全國各處的珍貴文物，保存珍貴體育運動物質文化，擴大文史資料內涵。

體育署結合歷年體育運動文化保存推動經驗及成果，以「光耀世界」為主題，並於2023臺灣運動產業博覽會進行實體策展，呈現我國運動好手在東京奧運/帕運、亞運、亞帕運、世大運的優異表現及動人故事，展品包含賽會周邊（例如火炬、吉祥物、進場服裝、周邊商品等），及多位選手的獎牌、裝備、小物等，現場並將播放賽會精華影片，透過文字、圖像、物件、影片等重現臺灣之光的精彩表現。

另展示「女性在體壇攝影展」得獎作品、「最強後盾」（展現黃金計畫、國訓建設、運科成立到選手照顧，政策的支持）及設置「榮耀永恆」影音專區，播放紀政等20位體壇耆老訪談影音，永續傳承體壇前輩奮鬥不懈之精神。

體育署表示，未來將持續辦理體育運動文化保存說明會，彰顯體育運動文化保存的重要性，提升地方政府、協會、學校等單位文化保存意識及輔導相關單位主動盤點現有文物，歡迎各單位共同投入體育運動文化保存之行列，擴大推動效益。另也結合跨領域資源，讓成果貼近大眾，體育署也於今(113)年1月31日與國立臺灣歷史博物館簽訂合作備忘錄，共同宣示在體育運動文化研究、典藏、展示、教育等領域上共同合作，並預訂於115年結合名古屋亞運議題辦理實體策展，展現雙方合作成果。

臺灣體育運動擁有悠久的傳統及專屬國人的共同回憶，體育署將持續透過文化保存基礎工作，深化民眾對於體育運動的情感及認同，彰顯其在社會不可取代的價值。後續將致力於深化體育運動文史應用，透過多元形式轉譯體育運動文化議題，讓大眾理解、吸收與產生共鳴，創造體育運動的多元價值，帶動運動文化創意產業發展。

關鍵字： 體育署台藝大體育文化典藏

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