大谷翔平洛城新居遭瘋狂報導　沒有入住就想要脫手

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，日前被美媒披露在洛杉磯郊外購買豪宅後被大肆報導。日媒引述球團消息人士指出，大谷現有意賣掉這間房子。

日本出版社小學館旗下的新聞網NEWS Post Seven指出，事情開端是美媒「洛杉磯時報」5月底報導大谷耗資785萬美元購買洛杉磯郊外的豪宅後，有日媒還派人到大谷新家前實況轉播，並以觀眾可得知豪宅的位置方式報導，引發大谷強烈不滿。

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過度揭露大谷隱私的報導引發外界批評，日本富士電視台社長港浩一之後還在例行記者會對此道歉。

NEWS Post Seven引述球團相關人士披露，關於好不容易購買的豪宅，大谷表示「那邊已無法居住」，有意入住前就脫手。大谷被揭購買新居後約1個半月，目前看不出大谷有準備入住的跡象。

球團相關人士透露「目前這間房子的屋主是大谷的不動產管理公司『彈額頭LLC』，聽說正在協調出售」。 報導指出，大谷對新居遭揭敏感並非無據，當前洛杉磯的搶案大增並成為社會問題，犯罪集團常找名人住家下手，大谷的同事也曾經受害。

美國娛樂新聞網站TMZ於2023年8月曾報導道奇選手蒙西（Max Muncy）與弗利曼（Freddie Freeman）家中被強盜入侵。

NEWS Post Seven引述一名駐美記者說法指「球員常要到外地比賽，這時球員妻子常常會留在家中。若（大谷）聽到身旁的同事分享這些令人害怕事，當然不想住進從房子格局到住址都已人盡皆知的新居」。