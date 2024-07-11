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我回來了！張育成記者會送親簽小卡　百餘名媒體大陣仗採訪

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦悍將為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

體育中心／綜合報導

旅外好手張育成今天舉辦加盟富邦悍將記者會。記者會吸引超過100名媒體到場，富邦悍將球團在現場分送張育成親簽小卡給到場的人，讓大家感受到張育成貼心的一面。

張育成在親自簽名的小卡片上寫著，「各位朋友們，我回來了，感謝大家對我的支持，回到台灣，我會繼續拿出100%的努力，請大家繼續支持中華職棒與富邦悍將，我們球場見。」

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▲張育成親簽小卡 。（圖／楊舒帆攝）

▲張育成親簽小卡 。（圖／楊舒帆攝）

▲張育成親簽小卡 。（圖／楊舒帆攝）

今天張育成加盟記者會，吸引媒體大陣仗採訪，富邦悍將球團估計有破100名媒體到場採訪。此外，今天也有50位透過悍將APP參與抽籤選中的亞瑟傳奇、亞瑟王會員穿著悍將球衣到現場參與。

記者會中富邦悍將宣布與張育成簽下3.5年、總值9250萬元的合約，是中職史上最大合約。富邦悍將總經理陳昭如表示，「不管是合約總值，實際的月薪，年約的總值都是史上最高，也包含激勵獎金，包含個人表現及獎項。」

張育成也公布背號「99」號，他表示，「其實我滿嚮往賈吉（一樣99號），稍微認識他，場上態度品行都很好，又很客氣，選擇背號原因之一是他。」

原本張育成想選18號，因為生日也是18號，但18號已有年輕投手黃保羅穿了，他說。「其實99號也是隱藏18號，9加9是18號」，但「99」也是教練陳連宏的背號，張育成則說，「我會好好擁抱他！」

▲張育成加盟富邦悍將 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成加盟富邦悍將 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職棒球張育成

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