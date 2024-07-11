大谷一度成為追平英雄　羅哈斯關鍵出局道奇慘吞3連敗

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇今(11)日到客場踢館費城費城人，近況不佳的道奇此役開局又陷入落後，大谷翔平在5局的關鍵安打一度為道奇追平，不過道奇先發投手史東(Gavin Stone)馬上在下半局再多丟2分，道奇雖一度在8局展開反攻，但是羅哈斯(Miguel Rojas)敲長打後，卻在登上二壘壘包後離壘遭觸殺，反撲氣焰就此熄滅，終場道奇就以3比4不敵費城人，吞下近期3連敗。

大谷翔平此役4打數敲出2支安打，首局首打席首球就掃出穿越右外野的安打，並跑出賽季第22次盜壘成功，接著第5局球隊1分落後、一三壘有人的情況下，擊出中外野平飛安打，助隊扳平比分，打擊三圍也上升到.317/.402/.635。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今天費城人首局就藉由「核彈頭」舒瓦柏(Kyle Schwarber)的陽春彈先馳得點，次局再靠著連續安打取得2分領先，雖然一度因為大谷的安打遭到追平，不過打線馬上在5局下反攻，單局4支安打、其中2支長打的串連，狙擊道奇先發投手史東，也再度取得2分領先優勢。

8局下半道奇搖起反攻大旗，菜鳥帕黑斯(Andy Pages)先敲出長打站上得點圈，接下來羅哈斯再補上左外野平飛安打，雖然送回帕黑斯，但自己在登上二壘壘包後因為離壘遭觸殺，道奇反撲氣燄就此熄滅，慘吞近期3連敗。