仔細看如何接殺？　新人聯盟捕手超神接球登大聯盟官網

One of the most insane plays you will see. Check it out. pic.twitter.com/MagCFIvgdo — Ray Ricker (@CoachRix8) July 9, 2024

▲羅薩里歐（Guillermo Rosario）超神接球。（圖／翻攝自X／帳號名稱CoachRix8）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網今（10日）分享費城人新人聯盟捕手羅薩里歐（Guillermo Rosario）接殺一記擦棒被捕球的神技，超神奇畫面讓大聯盟以「運氣、技術、反應的完美結合」來形容。

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這一幕發生在7月5日（台灣時間）新秀聯盟費城人對藍鳥的第1局，當時投手賈西亞（Josbel Garcia）已經拿下2好球，藍鳥打者波尼拉（Enmanuel Bonilla）下一球揮棒擊中，這球擊中捕手羅薩里歐左大腿內側，再彈到雙腿之間，瞬間被他用右手徒手接住。

大聯盟內文也提到，雖然這種情況相當少見，但在2022年藍鳥小聯盟球員麥克杜威（Max McDowell），也有展示過類似的動作，徒手將球接住。