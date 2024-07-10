運動雲

>

PLG選秀48人名單出爐！外籍生可以選　12日晚間7點線上直播

▲▼PLG今年選秀會7月12日晚間7點登場。（圖／PLG提供）

▲PLG今年選秀會7月12日晚間7點登場。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG職籃確定新賽季繼續打，聯盟今（10日）日公布2024選秀大會名單，最終有48人確定參與今年選秀，PLG選秀會預計12日晚間7點展開。

PLG今年的選秀大會除了晚間7點開始線上直播之外，聯盟也將在14樓臺北文創會所Event Space，邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於2024 選秀大會確定名單，在不損害球員權益的考量下，以聯合體測名單作為最終選秀名單。

▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

▲▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

▲▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

▲▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

▲▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

▲▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

而在外籍生選秀規定方面，依據2023年10月12日賽務決策委員會（現決策委員會）與2024年2月23日常務理事會會議決議：「球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員，惟開季註冊仍須依第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，於球季期間僅可因傷病（提出聯盟認可之醫院所開立之診斷證明）且只能更改註冊名額一次，若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。」

經聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹陣中均已有1位外籍生，按規定各隊在2024 選秀大會皆可再選進1名外籍生。

PLG聯盟昨(9)日已公布選秀順位，首輪第1順位的選秀狀元籤確定由高雄17直播鋼鐵人拿下，新加入的台鋼獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位。首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹，從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：
https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share
 

關鍵字： PLG選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳建州深夜PO林書豪合照　「感謝你願意回來幫助台灣籃球成長」

陳建州深夜PO林書豪合照　「感謝你願意回來幫助台灣籃球成長」

大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人

大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人

17歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊　詹皇熱擁NBA明年狀元大熱門

17歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊　詹皇熱擁NBA明年狀元大熱門

「火球男」沈家羲圓夢挑戰美職　正式加盟西雅圖水手

「火球男」沈家羲圓夢挑戰美職　正式加盟西雅圖水手

快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

經歷5屆民選總統授旗！　射擊國手林怡君讚：元首越來越接地氣

經歷5屆民選總統授旗！　射擊國手林怡君讚：元首越來越接地氣

台灣職業籃球大聯盟成立　T1職籃響應聲明曝光

台灣職業籃球大聯盟成立　T1職籃響應聲明曝光

陳聖平兩個人工草皮球場守備都有狀況　餅總要讓他天天出賽適應

陳聖平兩個人工草皮球場守備都有狀況　餅總要讓他天天出賽適應

羅戈優質先發、王正棠掃4安　富邦5比4送台鋼3連敗

羅戈優質先發、王正棠掃4安　富邦5比4送台鋼3連敗

熱門新聞

陳建州深夜PO林書豪合照　「感謝你願意回來幫助台灣籃球成長」

大谷翔平敲安被換代打　道奇1比10慘敗費城人

17歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊　詹皇熱擁NBA明年狀元大熱門

「火球男」沈家羲圓夢挑戰美職　正式加盟西雅圖水手

快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

魔鷹超時被三振　洪總抗議無效維持原判

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳建州PO林書豪合照：感謝你願意回來

2大谷敲安被換　道奇1比10費城人

317歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊

4沈家羲挑戰美職　加盟西雅圖水手

5新職籃命名TPBL　確定7隊開打

最新新聞

1梅西16年前抱著的男嬰締歐國盃歷史

2攻城獅戰力大補強　李漢昇加盟

3PLG選秀48人名單出爐！外籍生可以選

4道奇葛拉斯諾背部緊繃進傷兵名單

5「字母哥」擔任希臘掌旗官

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

【女籃】從小被「鴨鴨」養大　台元美女球員林文佑享受打球不忘家業

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366