PLG選秀48人名單出爐！外籍生可以選　12日晚間7點線上直播

▲PLG今年選秀會7月12日晚間7點登場。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

PLG職籃確定新賽季繼續打，聯盟今（10日）日公布2024選秀大會名單，最終有48人確定參與今年選秀，PLG選秀會預計12日晚間7點展開。

PLG今年的選秀大會除了晚間7點開始線上直播之外，聯盟也將在14樓臺北文創會所Event Space，邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀。

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關於2024 選秀大會確定名單，在不損害球員權益的考量下，以聯合體測名單作為最終選秀名單。

▼PLG選秀會以聯合體測名單作為最終選秀名單 。（圖／PLG提供）

而在外籍生選秀規定方面，依據2023年10月12日賽務決策委員會（現決策委員會）與2024年2月23日常務理事會會議決議：「球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員，惟開季註冊仍須依第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，於球季期間僅可因傷病（提出聯盟認可之醫院所開立之診斷證明）且只能更改註冊名額一次，若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。」

經聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹陣中均已有1位外籍生，按規定各隊在2024 選秀大會皆可再選進1名外籍生。

PLG聯盟昨(9)日已公布選秀順位，首輪第1順位的選秀狀元籤確定由高雄17直播鋼鐵人拿下，新加入的台鋼獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位。首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹，從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：

https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share

