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職籃再分裂！林書豪突PO「半月」　陳建州曬兩人合照稱美好夜晚

▲▼陳建州與林書豪的發文引起熱議 。（圖／翻攝自IG）

▲陳建州與林書豪的發文引起熱議 。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

兩職籃聯盟PLG、T1原定新賽季合併，以11隊的規模開打，但台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人最終決定續留PLG，T1台南台鋼獵鷹隨後也加入成為PLG第4隊，職籃再度分裂。下季還不確定是否回歸新北國王的林書豪，今(10)日凌晨突然貼出「半月」照，是在指涉傷勢狀況還是對職籃現況有感而發，引起熱議。

職籃新聯盟昨晚(9日)公布聯盟名稱，將以「台灣職業籃球大聯盟(TPBL)」進行相關聯盟、協會申請，原本目標以11隊規模開打，但PLG 3隊勇士、領航猿和鋼鐵人日前拋「退出」震撼彈，隨後台鋼獵鷹也跟隨腳步，PLG新賽季將續存。據PLG副會長陳建州的說法，不排除接下來還會有新球隊加入。

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▲新北國王林書豪、林書緯，領航猿白曜誠。（圖／PLG職籃提供）

▲新北國王林書豪。（圖／PLG職籃提供）

職籃再次分裂為兩個聯盟，陳建州昨晚貼出自己與林書豪的合照，「美好的夜晚。感謝你願意回來，幫助台灣籃球成長，一切交給上帝來帶領。」幾個小時後，林書豪也更新動態，是一張「半月」照，並寫道，「抱持希望。」附上兩個哭臉和禱告的表情符號。

林書豪下季是否能回歸再次引起熱議，他日前在前勇士球星「噴射機」張宗憲的播客節目《未過濾的》上透露，如果需要動刀治療半月板，他就不打了，恐就此退休，「如果不用做手術，能治療回到球場，我就比較願意繼續打，這是我現在的情況。」

林書豪去年與國王簽下「1+1」合約，他這個休賽季將依據身體狀況，決定是否執行下季的球員選項。

▲國王林書豪、林書緯、李愷諺。（圖／PLG提供）

▲新北國王林書豪。（圖／PLG職籃提供）

林書豪與陳建州私交甚篤，不過林書豪效力的新北國王的老闆王文祥，正是此次發起PLG與T1兩聯盟整併的關鍵人物，王文祥在PLG總冠軍賽後火速開記者會宣布成立新聯盟；陳建州則是一手催生PLG的「台籃國父」，在PLG新賽季確定續存之下，他可能大復活擔任重任。

在職籃確定再次分裂之際，陳建州貼出與林書豪的合照，究竟只是有感而發表達感謝，還是預告林書豪新賽季將回歸賽場，甚至回到PLG，或有其他意涵，引來瘋狂猜想。

關鍵字： PLG新北國王林書豪陳建州

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