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不因兩度美技而滿足　拿莫・伊漾體悟現實面守備重心放在外野

▲拿莫．伊漾。（圖／味全龍提供）

▲拿莫．伊漾。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍野手拿莫・伊漾7日替補出賽鎮守一壘，兩度守備美技吸睛，總教練葉君璋稱讚是很大的功勞。不過拿莫・伊漾深知球場現場面，不會因一兩場有表現而滿足，也勤練外野增加自己的機會。

拿莫・伊漾坦言，「教練需要我時，盡量去做，自己知道打擊狀況不穩定，但可以用守備、代跑幫助球隊，教練這樣說很欣慰，還是要保握機會。球場上還是現實，不是說一兩場好就代表什麼，一定要夠穩定才能站上先發。」

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前一次出賽已經是26日，上半季結束、下半季開始，休息10天直到7日才替補出賽，馬上就有表現，拿莫・伊漾表示，「當下覺得能做到很感動，一直都覺得現實面會讓選手成長，我也很需要這方面的壓力，是長大的動力，不會因此覺得很安心，隨時做好準備。」

談到兩次美技守備分別沒收郭永維、王柏融安打，拿莫・伊漾說是靠練習，不過其實他目前練習重心百分之八十至九十在外野，畢竟一壘很競爭，遇到左投會先發的機率高，但林智勝對左投表現較好，所以只能替補，若能守外野更有機會出賽。

去年開始有多場外野出賽的經驗，也練出心得，本季外野出賽6場，拿莫・伊漾說，「外野守備越來越進步，火哥（張建銘）、（高）孝儀說看接球有外野的樣子，不會像之前，身體不穩定像遇到『地震』，他們用『地震』來比喻很慌的感覺，現在有比較穩定一些。」

▲拿莫．伊漾。（圖／味全龍提供）

▲拿莫．伊漾。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍拿莫・伊漾守備教練讚賞努力增加機會

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