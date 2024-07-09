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瓊斯盃女籃出賽費比男籃少2000元　中華男籃聲援將採取行動

▲瓊斯盃中華藍、中華白球員合照。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華男、女籃出賽費差2000元惹議。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

瓊斯盃中華隊男、女籃本屆「出賽費」不同調，男子組每人每場5000元，女子組則是3000元，女籃選手每人硬生生少了2000元，引發爭議。籃協澄清絕對沒有不照顧女籃仍難平怒火， 瓊斯盃中華男籃藍、白兩隊選手今(9)日共同聲明力挺女籃，強調不該因性別有差別待遇，「如果最終中華籃協決定僅給女籃選手每場3000元，男籃選手也將主動以一致標準處理。」

以下為2024瓊斯盃中華男籃藍隊、白隊選手共同授權職籃工會代發聲明：

針對昨天引發討論的瓊斯盃男女籃選手「同工不同酬」爭議，為表示男籃選手願與女籃選手在爭取平權路上同行立場，我們公開宣示「關於本屆瓊斯盃出賽費，如果最終中華籃協決定僅給女籃選手每場3,000元，則男籃選手也將主動以一致標準處理」。

首先，中華男籃全體選手要感謝籃協雖參賽協議仍在協商中，但仍願意依《國民體育法》所揭櫫之出賽費原則，對外宣布將給予男籃選手每場5,000元的善意。但是我們也認為，出賽費的給予不應因性別有差別待遇，或是成為分化選手的做法。

我們無法接受，如果是我們的姊妹、妻女投身國家隊時，必須要面對這種差別待遇，我們更希望大家可以看見，在台灣相對更為艱難的女籃環境中，女籃選手對於籃球的付出與熱情，絕對不亞於男籃選手。

不同於職業賽事有著各種商業價值的取捨，在國家隊中，每一件國家隊的球衣責任都是一樣的。在一起爭取平權的道路上，中華男籃藍、白兩隊選手，期盼透過這次行動，一起讓台灣的籃球環境可以朝更友善的方向前進。

中華民國 113 年 7 月 9 日

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