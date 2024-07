柯瑞嘗試灌籃、夢幻搭配詹皇快攻　直呼能當隊友「超現實」

記者游郁香/綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)今夏在美國隊成為隊友,兩人在今(9)日與靶子隊的比賽中展現絕佳默契,柯瑞「隨手一丟」助詹皇完成快攻上籃;詹皇發邊線球直接找到底角的柯瑞,這位灣區神射輕鬆砍進三分,對於兩人能夠聯手,柯瑞直呼「超現實」。

詹姆斯與柯瑞曾連4年在總冠軍賽交鋒,成了彼此最大的敵人,不過自詹皇2018年夏天離開東區轉戰湖人後,這種敵對關係迅速煙消雲散,詹皇甚至在2022年受訪時點名柯瑞是自己最想合作的球員,這個願望在今夏成真,兩人將攜手征戰巴黎奧運,以隊友身分爭奪奧運金牌。

美國男籃最近在拉斯維加斯展開訓練營,今日與靶子隊進行比賽,兩大天王詹姆斯、柯瑞都有上場,兩人展現絕佳默契,柯瑞「隨手一扔」助詹皇快攻上籃取分,詹皇發邊線球也直接找到柯瑞,這位NBA歷史三分球王輕鬆砍進底角三分。

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞夢幻合體。(圖/翻攝自X/USA Basketball)

合計奪下8座NBA總冠軍、11座年度MVP的兩大天王搭檔,不僅球迷覺得很夢幻,連柯瑞自己都直呼超現實,「能和詹姆斯當隊友真的太超現實了,欣賞他的球技,每天親眼目睹他的訓練準備,聽到他在訓練中所說的話,這是我從未有過的觀察角度。」

▲美國男籃挑戰奧運5連霸。(圖/翻攝自X/USA Basketball)

對能與柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)等超級巨星同隊,詹姆斯也覺得很不可思議,「我在社群媒體上看到我們一起走進這棟樓,我就覺得,這太瘋狂了。」

USA Basketball defeats the Select Team 74-73 Game-saving block from Anthony Davis. (via @BenGolliver ) pic.twitter.com/xZUukQgasB

美國隊今日靠著湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)的再見火鍋,以74比73、1分險勝靶子隊,第一個向美國隊報到的柯瑞,是陣中唯一一位在對抗賽結束後,仍留在場上練投的球員,他今日訓練時也嘗試了灌籃。

Stephen Curry was the only player to stay after Team USA’s scrimmage to get shots up.



Unmatched work ethic.pic.twitter.com/VXvF82HPeQ