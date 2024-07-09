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柯瑞嘗試灌籃、夢幻搭配詹皇快攻　直呼能當隊友「超現實」

記者游郁香／綜合報導

NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)今夏在美國隊成為隊友，兩人在今(9)日與靶子隊的比賽中展現絕佳默契，柯瑞「隨手一丟」助詹皇完成快攻上籃；詹皇發邊線球直接找到底角的柯瑞，這位灣區神射輕鬆砍進三分，對於兩人能夠聯手，柯瑞直呼「超現實」。

詹姆斯與柯瑞曾連4年在總冠軍賽交鋒，成了彼此最大的敵人，不過自詹皇2018年夏天離開東區轉戰湖人後，這種敵對關係迅速煙消雲散，詹皇甚至在2022年受訪時點名柯瑞是自己最想合作的球員，這個願望在今夏成真，兩人將攜手征戰巴黎奧運，以隊友身分爭奪奧運金牌。

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美國男籃最近在拉斯維加斯展開訓練營，今日與靶子隊進行比賽，兩大天王詹姆斯、柯瑞都有上場，兩人展現絕佳默契，柯瑞「隨手一扔」助詹皇快攻上籃取分，詹皇發邊線球也直接找到柯瑞，這位NBA歷史三分球王輕鬆砍進底角三分。

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞夢幻合體；美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞夢幻合體。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

合計奪下8座NBA總冠軍、11座年度MVP的兩大天王搭檔，不僅球迷覺得很夢幻，連柯瑞自己都直呼超現實，「能和詹姆斯當隊友真的太超現實了，欣賞他的球技，每天親眼目睹他的訓練準備，聽到他在訓練中所說的話，這是我從未有過的觀察角度。」

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞夢幻合體；美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲美國男籃挑戰奧運5連霸。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

對能與柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)等超級巨星同隊，詹姆斯也覺得很不可思議，「我在社群媒體上看到我們一起走進這棟樓，我就覺得，這太瘋狂了。」

美國隊今日靠著湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)的再見火鍋，以74比73、1分險勝靶子隊，第一個向美國隊報到的柯瑞，是陣中唯一一位在對抗賽結束後，仍留在場上練投的球員，他今日訓練時也嘗試了灌籃。

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