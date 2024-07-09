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新秀表現出色77球就換下　大都會主帥：我們必須保護他

▲大都會新秀史考特（Christian Scott）5局失2分。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會新秀史考特（Christian Scott）5局失2分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會新秀史考特（Christian Scott）今天對海盜先發表現出色，前5局只被敲出1支2分砲失2分，但在6局下解決前2名打者後就被換下來，接手的牛棚該局狂失5分，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）解釋調度，「我們必須保護他，史考特的投球限制是75球。」

史考特僅在4局下被克魯茲（Oneil Cruz）敲出2分砲，本場他也只被擊出1支安打，而他在6局下解決前2名打者後，共投出77顆球，但總教練門多薩卻選擇換投，換上大聯盟初登板的新秀奧爾茲（Eric Orze），結果他沒辦法拿下該局最後1個出局數，被敲2安、1保送、失3分。

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大都會6局下再換上豪瑟（Adrian Houser）救火，他一上場就被敲二壘安打，之後又暴投失分，下一棒的J.帕拉西奧斯（Joshua Palacios）敲出陽春砲，海盜該局攻下5分都是在大都會先發史考特下場後發生，終場海盜以8比2獲勝。

根據《SNY》報導，大都會總教練門多薩賽後解釋為何將史考特換下場，「這是個困難的選擇，但這個孩子太重要了，我們必須保護他，尤其是在他上一場投了99球之後，這是他大聯盟生涯首次在投1休4後上場，下一次先發也是一樣的計畫，我們在賽前就設定他只能投75球。」

上週四史考特用99球完成5.2局投球，而上個月他在小聯盟的局數和投球數都受到控制，4場先發分別投了5局、3.2局、4.1局和4局，大都會考量他職業生涯單季最多局數為87.2局，為了讓他在賽季後段還保持狀態，因此對他有所保護。

關鍵字： MLB棒球大都會

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