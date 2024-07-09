喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

Paul George confirmed on @PodcastPShow the Warriors were his preferred destination, but a sign-and-trade agreement fell through:



“It would’ve been dope, man. I was looking forward to it, if it happened.”



Golden State viewed George as their missing piece alongside Stephen Curry. pic.twitter.com/4JnlwpRgkN — Evan Sidery (@esidery) July 8, 2024

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏告別快艇，以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人，他卻在個人播客節目爆料，他原本非常接近加盟勇士，「據我所知，那筆交易幾乎要完成了。」他也完整交代與快艇的續約談判過程，批評前東家最初僅開出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約很不尊重人。

▲喬治自爆幾乎加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士在自由市場開市前積極追求喬治，喬治本人在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上確認真有此事，「如果能成真就太棒了，我對此很期待。」因為轉戰灣區的話，他就能留在西岸，不必離開他在洛杉磯的家。

▲勇士今夏曾積極追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

由於勇士缺乏薪資空間，只能透過「先簽後換」交易網羅這位9屆全明星，喬治在節目上披露更多快艇與勇士交易談判的內幕，「據我所知，那筆交易幾乎要完成了。勇士表達了他們有多麼想要我，以及我如何能與格林(Draymond Green)，柯瑞(Stephen Curry)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、庫明加(Jonathan Kuminga)和威金斯(Andrew Wiggins)完美契合。」

▲恩比德與喬治一起現身總冠軍賽。（圖／翻攝自X）

喬治直言，若他加盟勇士將是一個雙贏的局面，灣區得到缺失的重要拼圖，他也能留在西岸，「我認為柯瑞是一個獨一無二的球員，恩比德(Joel Embiid)也是如此，所以這是一個很好的處境，但這筆交易最終沒成真。我認為快艇不想要勇士給出的交易方案，所以，這沒有發生，但很接近了。」

喬治還曝光他與快艇從2023-24賽季初到今年7月的續約談判過程，快艇最初提出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約，讓他感到不受尊重，之後快艇改成2年8000萬美元(約26億台幣)，喬治要求與搭檔雷納德(Kawhi Leonard)一樣的3年1.5億美元(約48.8億台幣)的價碼加上交易否決權，遭到拒絕。

▲喬治與5年搭檔雷納德拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

喬治在上季繳出場均23分、5籃板、4助攻，命中率47%、三分命中率41%的表現後，要求4年2.2億美元(約71.5億台幣)的頂薪長約，再次遭拒。他強調自己一直希望留在洛杉磯，但在談判過程中的「感覺」不對，最終他以4年2.12億美元(約68.8億台幣)轉戰七六人。

"I owed Kawhi [Leonard] that conversation... He understood, he like, 'Go get your bag. I can't even be mad at you.' ... It was tough to leave him."



Paul George on letting Kawhi know he was leaving the Clippers for the Sixers



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/lJzbHoknUL — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 8, 2024

喬治坦言離開5年搭檔雷納德真的很難，對方完全理解並支持他，甚至告訴他，「去賺更多錢吧！我完全不能對你生氣。」