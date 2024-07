喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

Paul George confirmed on @PodcastPShow the Warriors were his preferred destination, but a sign-and-trade agreement fell through: “It would’ve been dope, man. I was looking forward to it, if it happened.” Golden State viewed George as their missing piece alongside Stephen Curry. pic.twitter.com/4JnlwpRgkN

記者游郁香/綜合報導

9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏告別快艇,以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人,他卻在個人播客節目爆料,他原本非常接近加盟勇士,「據我所知,那筆交易幾乎要完成了。」他也完整交代與快艇的續約談判過程,批評前東家最初僅開出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約很不尊重人。

▲喬治自爆幾乎加盟勇士。(圖/達志影像/美聯社)

勇士在自由市場開市前積極追求喬治,喬治本人在個人播客節目《Podcast P with Paul George》上確認真有此事,「如果能成真就太棒了,我對此很期待。」因為轉戰灣區的話,他就能留在西岸,不必離開他在洛杉磯的家。

▲勇士今夏曾積極追求喬治。(圖/達志影像/美聯社)

由於勇士缺乏薪資空間,只能透過「先簽後換」交易網羅這位9屆全明星,喬治在節目上披露更多快艇與勇士交易談判的內幕,「據我所知,那筆交易幾乎要完成了。勇士表達了他們有多麼想要我,以及我如何能與格林(Draymond Green),柯瑞(Stephen Curry)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、庫明加(Jonathan Kuminga)和威金斯(Andrew Wiggins)完美契合。」

▲恩比德與喬治一起現身總冠軍賽。(圖/翻攝自X)

喬治直言,若他加盟勇士將是一個雙贏的局面,灣區得到缺失的重要拼圖,他也能留在西岸,「我認為柯瑞是一個獨一無二的球員,恩比德(Joel Embiid)也是如此,所以這是一個很好的處境,但這筆交易最終沒成真。我認為快艇不想要勇士給出的交易方案,所以,這沒有發生,但很接近了。」

喬治還曝光他與快艇從2023-24賽季初到今年7月的續約談判過程,快艇最初提出2年6000萬美元(約19.5億台幣)的合約,讓他感到不受尊重,之後快艇改成2年8000萬美元(約26億台幣),喬治要求與搭檔雷納德(Kawhi Leonard)一樣的3年1.5億美元(約48.8億台幣)的價碼加上交易否決權,遭到拒絕。

▲喬治與5年搭檔雷納德拆夥。(圖/達志影像/美聯社)

喬治在上季繳出場均23分、5籃板、4助攻,命中率47%、三分命中率41%的表現後,要求4年2.2億美元(約71.5億台幣)的頂薪長約,再次遭拒。他強調自己一直希望留在洛杉磯,但在談判過程中的「感覺」不對,最終他以4年2.12億美元(約68.8億台幣)轉戰七六人。

"I owed Kawhi [Leonard] that conversation... He understood, he like, 'Go get your bag. I can't even be mad at you.' ... It was tough to leave him."



Paul George on letting Kawhi know he was leaving the Clippers for the Sixers



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/lJzbHoknUL